Украинским подросткам могут запретить самостоятельно выезжать за границу: детали

Депутаты Верховной Рады разработали новый законопроект, который ограничит выезд подростков за границу. Такая инициатива была разработана в целях защиты прав детей на период временного выезда за пределы Украины.

Что известно об этом законопроекте и кого он коснется - читайте в материале ниже.

Группа депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №9480 "О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины относительно защиты прав детей при временном выезде за пределы Украины".

Согласно этому законопроекту, подростки в возрасте от 16 до 18 лет смогут пересекать границу только:

В сопровождении одного родителя и при согласии второго

В сопровождении доверенного лица

Если речь идет о ребенке-сироте или ребенке, лишенного родительской опеки з разрешения органа опеки и заботы, который будет предоставляться в порядке, определенном Кабинет министров.

Пересекать границу самостоятельно и выезжать в другие страны смогут только те подростки, которым уже исполнилось 18 лет. Они смогут поехать за границу без сопровождения родителей или уполномоченного лица.

Как отмечают авторы законопроекта, такое изменение позволить избежать случаев, когда социальные службы в ЕС забирают юных украинцев в специальные заведения.

Оказывается, по состоянию на июнь 2023 года, в странах Европы зафиксировано около 240 случаев, когда у украинских беженцев забирали детей. Это происходит преимущественно из-за отличий в законодательстве с Украиной.

Как объясняет омбудсмен по правам детей, семьи, молодежи и спорта Ирина Суслова, есть случаи, когда ребенка забирали из семьи из-за того, что мама была вынуждена остаться в Украине по работе, а в эвакуацию отправили бабушку с внучкой.

У бабушки не было доверенности на представление интересов ребенка и по европейскому законодательству она не могла быть девочке опекуном. Социальные службы в ЕС имеют право в такой ситуации изъять ребенка из семьи.

"Мы работаем сейчас с международными организациями, чтобы урегулировать этот вопрос, и чтобы попавшие в такую ​​ситуацию получили две вещи - правовую помощь и перевод. Чтобы далее они могли представлять свои интересы в суде, они должны иметь адвоката и переводчика", - подчеркивает представитель омбудсмена.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в большинстве стран Европы передвижение детей без сопровождения родителей (законных представителей) до достижения ними 18 лет запрещено. Поэтому, дети от 16 до 18 лет, которые попадают в Европу без сопровождения родителей, считаются "несовершеннолетними иностранцами без сопровождения родителей".

К ним применяются комплексные мероприятия: они попадают под полицейское наблюдение, наблюдение со стороны социальных служб, детей могут поместить в специальные шелтеры и назначить временных опекунов (как правило, иностранных граждан или организации).

"Массовый выезд за границу украинских детей, который состоялся из-за вооруженной агрессии российской федерации, вызвал обеспокоенность стран ЕС ростом количества детей без сопровождения, в том числе из-за того, что нормы украинского законодательства разрешают самостоятельный выезд детей с 16 лет, а в странах ЕС такие дети считаются детьми без сопровождения и они не могут свободно перемещаться по странам ЕС без законного представителя", - сказано в записке.

На данный момент этот законопроект находится на рассмотрении в комитетах и на голосование его еще не выносили.