Таро-гороскоп на 4 июля: Козероги совершат роковую ошибку, а Скорпионов удивят приключения

На четверг, 4 июля, карты Таро сулят Скорпионам новый опыт. Рыб ждут любовные приключения, а Козероги окажутся в непростой ситуации.

Что Таро-гороскоп на 4 июля сулит каждому знаку Зодиака, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango .

Овен

Вам выпала перевернутая карта "Тройка Мечей". В отношениях с любимым человек воцарит гармония. Вы наконец-то сможете подобрать правильные слова, которые смогут решить любой конфликт.

Телец

Вам выпала карта "Солнце". Не стоит думать, что мир окрашен лишь в черный и белый цвета. Не все так просто, как кажется на первый взгляд, что-то может вас удивить.

Близнецы

Ваша карта на 4 июля - "Башня". Сложно представить путь к успеху без препятствий. Не бойтесь проблем и попытайтесь не опускать руки.

Рак

Вам выпала карта "Умеренность". Не давайте волю эмоциям, вам стоит быть терпеливее. Сила характера может помочь вам в решении сложного вопроса.

Лев

Ваша карта на 4 июля - "Девятка Жезлов". Вас попытаются обидеть, вы перешли кому-то дорогу, а потому теперь стоит готовиться к скандалам. Проблем будет немало.

Дева

Вам выпала карта "Отшельник". Вы получите шанс забыть обо всем плохом. Радостное событие, которое ждет вас в четверг, перечеркнет негатив.

Весы

Вам выпала карта "Девятка Жезлов". Не стоит сидеть без дела, стройте планы и ставьте перед собой новые цели. Подумайте, о чем вы мечтаете.

Скорпион

Вам выпала карта "Паж Мечей". Получайте новый опыт. В этот день вы сможете насладиться приключениями и получить невероятные впечатления.

Стрелец

Вам выпала карта "Рыцарь Мечей". Примите свои желания и не противьтесь им. Пришло время понять, что все люди разные, а потому вы не сможете угодить каждому.

Козерог

Ваша карта на 4 июля - "Паж Пентаклей". Сделайте первый шаг и скажите обо всем, что думаете. Смелый поступок поможет вам добиться успеха.

Водолей

Вам выпала перевернутая карта "Тройка Кубков". Этот день может вас сильно разочаровать. Постарайтесь не рубить с плеча, вы можете потерять что-то важное.

Рыбы

Вам выпала карта "Звезда". Сияйте, будто самая яркая искра. Позвольте любви изменить вашу жизнь, ждите приятных сюрпризов.