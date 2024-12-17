В жизни пяти знаков Зодиака наступит переломный момент. Карты Таро сулят им кармическую удачу

Весы

Кармическая удача поможет вам принять правильное решение, от которого многое зависит. Переломный момент наступит внезапно, вы точно будете удивлены. Однако бояться не стоит. Ваша жизнь разделится на "до" и "после", и все, что не приносило вам радость, останется в прошлом.

Телец

Таро-гороскоп на среду сулит вам очень интересную ситуацию, которая поставит вас перед выбором. Ваша жизнь может кардинально измениться и наконец-то наполниться счастьем. Все дело в кармической удаче. Если ваша совесть чиста, то сюрпризы будут очень приятными. Если же нет - винить Вселенную нет никакого смысла.

Скорпион

Уже 18 декабря вы можете оказаться на распутье. Вам придется выбирать и определяться со своим будущем. И только вам решать, что слушать: голос разума или импульсы сердца. В любом случае выбор не будет ошибочным, кармическая удача отпугнет все проблемы и неудачи.

Лев

Таро-гороскоп сулит вам непростое испытание на прочность. Вы окажетесь перед выбором, а результат вашего решения напрямую окажет влияние на вашу судьбу. Не стоит торопиться, прислушайтесь к своей интуиции. Помимо этого, присмотритесь к людям, которые попытаются вам помочь, их вам пошлет кармическая удача.

Овен

Не бойтесь перемен, начинайте жить на полную катушку! Гороскоп по картам Таро советует вам с благодарностью принимать подарки от кармической удачи и не отказывать себе в маленьких радостях. Начинайте воплощать свои мечты в реальность и знайте, что ваша жизнь изменится только тогда, когда вы этого действительно захотите.