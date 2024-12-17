Китайский гороскоп на неделю. Кто станет магнитом для денег и искупается в удаче

Люди, рожденные под одним из трех знаков Китайского гороскопа, получат шанс разбогатеть уже к концу этой недели. Им выпадет немало удачных возможностей.

Кролик (люди, чей год рождения: 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

На этой неделе вас ждет большой успех. Но едва ли это окажется чудом, которое попросту свалится вам на голову. Вас ждет заслуженная награда за все труды и старания, которые вы прикладывали в последнее время.

А потому если вы упорно стремились к счастью и финансовой стабильности - награда будет щедрой. Но если вы просто плыли по течению, пора браться за ум и начинать действовать. На этой неделе у вас будет шанс все изменить.

Бык (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 или 2021 год рождения)

Вы сможете притягивать богатство, словно удача положит в ваш кошелек магнит для денег. Эта неделя может оказаться максимально удачной и продуктивной. Пробуйте себя в чем-то новом и не отказывайтесь от авантюр.

Не стоит довольствоваться малым, если кто-то будет отговаривать вас от грандиозных свершений. Некоторые люди, которые находятся рядом с вами, лишь мешают вам найти свое счастье. Пора с ними попрощаться.

Крыса (люди с такими годами рождения: 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 и 2020)

Финансовый успех, который накроет вас с головой уже на этой неделе, станет тем самым признаком начала новой жизни. Не забывайте уроки, которые подбросила вам судьба в прошлом, этот опыт во многом вам поможет.

Отказывайтесь от предубеждений и страхов, научитесь давать отпор неудачам. Эта неделя будет невероятной, вы с легкостью преодолеете все преграды. Важно лишь не бояться брать все в свои руки и слушать лишь свою интуицию.