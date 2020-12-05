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Під Житомиром ввели додатковий карантин: всьому виною білка

Автор: Володимир Костирін

Під Житомиром ввели карантин через сказ у білки, яка покусала чоловіка. Тепер окрім обмежень у зв'язку з епідемією коронавірусу жителі міста Баранівка з населенням близько 11,5 тисячі осіб зіткнулися з додатковими.

Про це повідомили в пабліку "Місто Баранівка" на сторінці в Facebook.

Відповідне рішення ухвалили одностайно на засіданні державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Баранівської РДА.

Як пояснив голова цієї комісії Володимир Хіміч, місцевий житель в лісі зловив білку і приніс додому. Там гризун покусав чоловіка за руку і згодом помер.

Наступного дня потерпілий відчув біль в області рани та звернувся до Баранівської лікарні.

Фахівці взяли проби з тіла тварини та направили до житомирської лабораторії, а місце загибелі гризуна продезінфікували. За підсумками експертизи було встановлено, що білка була хвора на сказ.

У зв'язку з цим на території міста Баранівка та прилеглої до нього території в радіусі 3 км запровадили карантин.

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Також заборонили на період карантинних обмежень відстріл диких тварин, їх відлов і вивезення.

Крім того, було затверджено комплексний план проведення профілактичних заходів щодо захворювання тварин на сказ.

Раніше повідомлялося, що влітку елітну київську Кончу-Заспу закрили на карантин через сказ у бездомної кішки.

Нагадаємо також, що не так давно під Кропивницьким собака покусала дитину і трьох дорослих - у тварини виявили сказ.

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