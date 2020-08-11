Під Житомиром вчені виявили в річці давню знахідку: вона майже вціліла

У Житомирській області вчені в річці виявили старовинний човен древлян. Археологи дістали практично цілий давній човен з річки Уборть біля села Хочино Олевського району. Знайденим експонатом виявилася дев'ятиметрова древлянська довбанка, яка зроблена з сосни.

Такі судна використовували для перекидання військових або торговельних вантажів. Вони керувалися екіпажем із семи осіб. Про це повідомляється на сторінці Facebook Житомирського обласного туристичного центру.

"Оскільки р. Уборть була досить глибокою з крутими поворотами, перевантажений човен міг перекинутися і затонути. Ще однією, поки робочою версією є напад місцевих розбійних угруповань під час перевезення вантажу", – сказано в повідомленні на сторінці.

Знахідку транспортували в краєзнавчий музей Олевська. На місці тривають археологічні розкопки.

Під Житомиром знайшли стародавній човен в річці (фото: facebook.com/zhtic)

Судячи з усього човен не згнив і так добре зберігся, через те, що був в болоті або мулі.

Як ми раніше писали, в Одеській області українські археологи докопалися до дивної знахідки. Вони виявили цілу античну вулицю древнього міста.

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