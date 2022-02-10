Під Житомиром сільських медиків переводять на пів ставки заднім числом: що буде з ФАПами

Що кажуть сільські медсестри та фельдшери

Так, в селі Калинівка в Житомирському районі фельдшеру Сергію повинні платити від січня базову мінімальну зарплату в 13,5 тисячі гривень, але цих коштів, як з'ясувалося, у медичного керівництва округу немає, і сільському лікарю скорочують робочий день заднім числом.

"Поставили перед фактом - 26 січня написати заяву від 4 січня на пів ставки", - розповідає він.

Чоловіка прийшли підтримати близько половини жителів села, оскільки саме до нього звертаються в разі проблем зі здоров'ям - адже їхати до сімейного лікаря в Лугинській громаді (за 25 км від Калинівки) людям дорого і далеко.

Так, всього в Лугинській громаді - 20 ФАПів, й усіх 38 медпрацівників примусово перевели на 0,5 ставки та дали зрозуміти, що в березні пункти - єдині доступні ланки медицини в селах - вже закриють.

У сусідньому селі Кремне ситуація аналогічна. Замість того щоб підняти зарплати, там скоротили робочі години, а одній з трьох медсестер взагалі рекомендували звільнитися. Жінка обурюється і зазначає, що пропрацювала 41 рік, а тепер її "виганяють, як собаку".

Як ситуацію пояснює керівництво

За словами головного бухгалтера Лугинського центру первинної медико-санітарної допомоги Людмили Яцковець, оскільки не вистачає грошей на підвищену базову заробітну плату, для того, щоб зберегти колектив, на 0,5 ставки вони перевели всі фельдшерсько-акушерські пункти.

"У тому числі на 0,5 і в амбулаторіях медсестер. Якби у нас була достатність фінансування - немає проблем", - пояснила вона і додала, що кошти йдуть за лікарями, і фінансування йде на амбулаторії, а фельдшерські пункти "просто не врахували".

Головбух переконує, що вони зуміли виплатити зарплату за січень, ще назбирають за лютий, а в березні вже не зможуть.

Реакція МОЗ

Тим часом чиновники міністерства охорони здоров'я запевняють, що нікому не наказували ані закривати заклади, ані скорочувати працівників.

"З боку уряду комунікація була така: ви зараз нічого не скорочуєте. У січні є норма щодо підняття зарплат медичним працівникам. Якщо вам не вистачає коштів - держава дофінансує", - розповів заступник голови МОЗ Олексій Яременко.

При цьому варто зауважити, що дофінансувати медустанови держава збирається вже пів року.

Зазначається, що за попередніми даними, кількість закладів первинки, де не вистачає грошей на зарплату - приблизно 200. Чиновник додав, що через пів року кожен чекає аудит.

В Україні всього понад 11 тисяч фельдшерсько-акушерських пунктів у селах. Згідно з реформою, вони повинні були перетворитися на пункти здоров'я, куди б приїжджали сімейні лікарі кілька разів на тиждень.

Відео: під Житомиром фельдшерсько-акушерським пунктам загрожує закриття