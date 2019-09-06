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Після розмови по душам: у Києві "коп" врятував чоловіка від самогубства

STYLERЖиття    06.09.2019 - 18:24
Після розмови по душам: у Києві "коп" врятував чоловіка від самогубства
Патрульний відмовив чоловіка від самогубства (Колаж РБК-Україна)

Працівники поліції змогли запобігти самогубству чоловіка, який зібрався стрибати з 17 поверху

У Києві поліція врятувала життя чоловіку, який хотів вчинити самогубство. Інцидент стався з городянином середніх років у Деснянському районі столиці. Чоловік вийшов через вікно на парапет і був за крок від смерті, хоча його відмовляли і сім'я, і рятувальники, і навіть лікарі швидкої допомоги, які приїхали на виклик. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Громадянин не хотів спілкуватися, а тільки розповідав, як йому погано жити і всі проблеми закінчаться, як тільки він стрибоне. На місце події приїхав командир роти Віталій Задорожний і спробував відрадити чоловіка від фатальної помилки і йому це вдалося. Він розповів чоловікові про своє нелегке життя, службу, а також ситуації, які він пережив у поліції.

Слухаючи розповіді поліцейського, чоловік, який до цього не курив, вирішив закурити і погодився, що його життя не таке вже й безнадійне. Після приватної розмови по душам чоловік дав Віталію руку і повернувся у квартиру. Тепер йому допомагають впоратися з ситуацією лікарі.

Відео: Патрульні відрадили чоловіка від самогубства (YouTube/поліція)

Як ми раніше писали, по Київській області прокотилася хвиля дивних самогубств. За перші два дні вересня 4 людини звели рахунки з життям.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Полтавській області чоловік вчинив акт самоспалення після сварки зі своєю дружиною.

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