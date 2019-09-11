Врятував рюкзак: дитина дивом вижила після страшної ДТП у Харкові (відео)

ДТП в Харкові - дитина вижила після удару авто (колаж: РБК-Україна)

Після зіткнення з автомобілем школяр відлетів на кілька метрів

У Харкові сталася жахлива ДТП з маленькою дитиною. Школяр намагався перебігти дорогу в недозволеному місці, але потрапив під колеса авто. Користувач мережі Facebook Володимир Пилипчук опублікував відео аварії.

Інцидент стався в районі Холодної гори. Віктор Пилипчук пише, що школяра врятував від вірної загибелі або важких травм рюкзак, який був у нього за спиною.

На відео можна помітити, що хлопчик намагається перебігти дорогу в недозволеному місці з жвавим рухом. Він перетинає першу смугу, але на другій смузі його збиває авто.

Хлопчик після зіткнення підлетів вгору - його відкинуло на кілька метрів. Школяр впав на спину і проїхався по асфальту.

Після аварії хлопчик скочив на ноги і побіг на тротуар. Водій, що його збив, тут же підбіг до нього. Крім того, зупинилося кілька авто. До дитини підбігли жінки, стали оглядати його і викликати швидку.

Друзі. Це відео з мого будинку на Холодній горі. Дитина перебігала дорогу в недозволеному місці. Слава Богу, що у нього був рюкзак, на який він впавши і водій, який не порушував ПДР. Тому, якщо у Вас є діти і онуки, розкажіть, як потрібно переходіті дорогу. Опубліковано Володимиром Пилипчуком Понеділок, 9 вересня 2019 р.

ДТП в Харкові - дитина вижила після удару авто (відео: facebook.com/vladimir.pilipchuk)

Користувачі мережі шоковані подією, вони залишають безліч коментарів.

Страшний сон.

Слава Богу, з дитиною все в порядку. Водієві таке пережити, капець.

У водія міг бути інфаркт.

Це такий стрес, шок для них. Дай Боже, щоб все було добре.

Мабуть, у батьків є запасний хлопчик, раз цього вони не навчили ПДР.

ДТП в Харкові - дитина вижила після удару авто (скрін: facebook.com/vladimir.pilipchuk)

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