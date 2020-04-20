Під Житомиром показали випалені села після пожежі: фото та відео

Пожежа під Житомиром знищила ліси та села. Крім того, вона залишила після себе незабутні наслідки. Фото згорілого регіону опублікував блогер та журналіст Денис Казанський на своїй сторінці в Facebook.

За словами Казанського, в результаті пожежі наполовину згоріло село Лічман Житомирської області, а сусіднє село Магдин згоріло повністю. При цьому область продовжує горіти й вогонь гасять за допомогою авіації.

Пожежу під Житомиром випалив кілька сіл (фото: facebook.com/den.kazansky)

"Горить в основному підстилка в лісі, яка зазвичай в цей час року буває вологою і сирою. Але в цьому році через відсутності снігу та падіння рівня ґрунтових вод, все висохло і займається легко, а вогонь поширюється швидко", - зазначив блогер.

Пожежу під Житомиром випалив кілька сіл (фото: facebook.com/den.kazansky)

В таких умовах кожен, хто підпалює траву та очерет, може стати масштабним палієм.

Блогер також записав відеоролик, в якому показав результати пожежі, через яку в Києві нічим було дихати кілька днів, пізніше дим повіяло вітром на Харків.

Пожежу під Житомиром випалив кілька сіл (відео: YouTube)

Нагадаємо, що після лісових пожеж у Чорнобильській зоні тварини стали повертатися в місця проживання. З'явилося зворушливе відео з унікальними кіньми Пржевальського, які пасуться на вцілілій від вогню галявині.

Раніше повідомлялося про те, що під Рівним через підпал сухостою знищена половина монастиря.