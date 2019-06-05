Це мое одне прохання: бабуся загиблого під Києвом хлопчика звернулася до екстрасенсів

Бабуся вбитої дитини звернулася до екстрасенсів (Колаж РБК-Україна)

Бабуся загиблого Кирила Тлявова попросила допомоги, щоб відшукати важливий речовий доказ

Бабуся п'ятирічного Кирила Тлявова, якого вбили п'яні поліцейські в Переяслав-Хмельницькому, звернулася до екстрасенсів за допомогою. Про це повідомляє видання "Страна".

В розслідуванні загибелі Кирила Тлявова відсутні важливі докази і найскладніше – це відсутність зброї, з якої поліцейські зробили той фатальний постріл у дитину. Під час обшуку в будинках Івана Приходька та Володимира Петровца було виявлено декілька видів зброї, а саме тої, якої убили дитину, так і не знайшли.

Бабуся Кирила Тлявова вирішила звернутися до екстрасенсів, щоб вони допомогли відшукати важливий речовий доказ.

"Я хочу, щоб нам допомогли у цю хвилину екстрасенси. Якщо вони допомагають і через п'ять років і через десять, то я думаю, що вони можуть це зробити через чотири дні, можуть це зробити і допомогти знайти рушницю. Це тільки одне моє прохання", - заявила жінка.

Бабуся Кирила Тлявова вирішила звернутися до екстрасенсів (YouTube/Країна)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у справі про вбивство п'ятирічного Кирила Тлявова з'явилися новий, п'ятий підозрюваний, який у той день перебував під час стрільби разом з поліцейськими.

А також ми писали про те, що дружина одного з поліцейських накинулася на батьків загиблої дитини і звинуватила їх у тому, що частина провини за його смерть лежить на них.

Крім того, ми розповідали про те, що у Переяслав-Хмельницькому попрощалися з п'ятирічним Кирилом Тлявовим, якого підстрелили поліцейські.