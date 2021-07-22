Під Житомиром мати кинула на тиждень чотирьох дітей: розважалася в сусідньому селі

На неї було складено вже 15 протоколів про невиконання своїх батьківських обов'язків. Вона регулярно залишає своїх чотирьох дітей і зникає на тиждень і більше. Однак сім'я на обліку як неблагополучна не перебуває.

Журналісти ТСН відвідали будинок, де без опіки дорослих регулярно залишаються діти. Там живе 15-річна Христина, 14-річна Іванка, 10-річна Карина і 7-річна Анюта. За дівчатками доглядає найстарша. Вона ж і подзвонила в поліцію і повідомила, що мама пішла тиждень тому і досі не повернулася.

Горе-матір поліція відшукала в сусідньому селі - жінка перебувала в нетверезому стані. Однак вона відразу зрозуміла, що поліція приїхала за нею.

Як повідомив начальник служби у справах дітей Новоград-Волинської РДА Володимир Бойкл, причин поставити сім'ю на облік не було – нібито була тільки одна заява від сільського голови про те, що мама залишила дітей одних і пішла в сусіднє село. Про 15 протоколів у РДА не чули.

Однак у поліції вже вдруге поставили питання про позбавлення горе-матері батьківських прав.

Діти у відсутності матері живуть у покинутому будинку на околиці села. Вікна вибиті, а весь двір заріс бур'яном. Сусіди розповіли, що це не перший випадок, коли мати їх кидає одних напризволяще. Люди допомагали їм з їжею. Старша дочка зізналася, що маму шкода – вона п'є.

У соціальних службах висунули й іншу версію, чому дітей не поспішають забирати з сім'ї - діти дуже люблять маму, прив'язані до неї та сильно її жаліють. Пити вона почала три роки тому, після того, як загинув її чоловік. Жінка обіцяє, що кине пити та вже влаштувалася на роботу. Їй дали пів року на виправлення ситуації.

Під Житомиром горе-мати кинула чотирьох дітей одних і поїхала розважатися в сусіднє село