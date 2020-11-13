ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Житомирі біля супермаркету чоловік влаштував стрілянину через дівчинки, яка продавала квіти

Житомир, П'ятниця 13 листопада 2020 17:09
У Житомирі біля супермаркету чоловік влаштував стрілянину через дівчинки, яка продавала квіти
В Житомирі сталася стрілянина біля супермаркету (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Чоловік погрожував пістолетом жінці на очах у її 10-річної внучки

У Житомирі чоловік влаштував стрілянину біля супермаркету через те, що жінка нібито змушувала дитину продавати квіти на вулиці, тим самим використовуючи дитячу працю.

Інцидент стався на вулиці Великій Бердичівській біля магазину мережі АТБ. Про це в п'ятницю, 13 листопада, передали в прес-службі поліції.

Як з'ясувалося, один з покупців зробив зауваження жінці, чия 10-річна внучка займалася продажем квітів біля виходу з маркету. Незабаром суперечка переросла у конфлікт з рукоприкладством - чоловік вдарив 47-річну жительку Житомира в обличчя.

Потім він дістав стартовий пістолет і став погрожувати жінці, а також зробив кілька пострілів вгору.

Правоохоронці, які прибули на місце події, затримали хулігана в порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 31-річний місцевий житель.

Зброю вилучили та направили на експертне дослідження.

Постраждала жінка отримала направлення для проходження судово-медичної експертизи тяжкості отриманих тілесних ушкоджень.

Було відкрито провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК. Деталі та обставини події з'ясовуються.

У Житомирі біля супермаркету чоловік влаштував стрілянину через дівчинки, яка продавала квіти

У Житомирі біля супермаркету "АТБ" чоловік побив жінку та влаштував стрілянину (фото: facebook.com/vartovi.espreso)

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі молодик влаштував погром у супермаркеті та вибив двері головою.

Також ми писали про те, що в серпні в Одесі в магазині підліток влаштував бійку з охоронцем, який образив його маму.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя ЖитомирсупермаркетпреступленияинцидентСтрільба

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся