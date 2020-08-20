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В Одесі в магазині підліток влаштував бійку з охоронцем, який образив його маму (відео)

Одеса, Четвер 20 серпня 2020 15:40
В Одесі в магазині підліток влаштував бійку з охоронцем, який образив його маму (відео)
В Одесі в супермаркеті сталася бійка (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Бійку в одеському супермаркеті зняли на відео відвідувачі

В Одесі в супермаркеті підліток почав з'ясовувати стосунки з охоронцем, і незабаром після словесної перепалки та образ справа дійшла до кулаків.

Інцидент стався у продуктовому магазині "Таврія В" на вулиці Разумовській в районі Молдованки, передає Xydessa на Telegram-каналі.

Конфлікт між юнаком та чоловіком зняли на відео очевидці - відвідувачі супермаркету.

На кадрах видно, як підліток сперечається зі сторожем, у якого в руках палиця (на щастя, в хід її не пустили). Хлопець грубо ображає охоронця і вимагає, щоб той вийшов з ним на вулицю, щоб розібратися. Чоловік намагається вигнати юнака, загрожує "мавпятником" і називає "бидлом".

В певний момент вже біля виходу з магазину підліток б'є охоронця кулаком по голові, після чого продовжує спроби викликати чоловіка "на дуель".

Що стало причиною конфлікту залишається неясним. Однак судячи зі слів підлітка і претензій, охоронець дуже грубо ображав його мати.

"Навіщо ти обзиваєш мою маму?!... Так ти розмовляєш? Бидло - ти, ти перший почав мене чіпати та ображати мою маму!" - обурювався хлопець.

Відео бійки можна подивитися за цим посиланням (попереджаємо - присутня нецензурна лайка!)

Припущення, що бійка могла виникнути через те, що хлопчик зайшов у магазин без маски - дуже малоймовірна, бо деякі інші відвідувачі також були без цього засобу захисту.

Нагадаємо, що нещодавно в Одесі в магазині покупці влаштували бойовисько через маску.

Також повідомлялося, що в липні у Києві біля магазину сталася стрілянина.

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