В Житомире возле супермаркета мужчина устроил стрельбу из-за девочки, которая продавала цветы

В Житомире произошла стрельба возле супермаркета (коллаж РБК-Украина)

Мужчина угрожал пистолетом женщине на глазах у ее 10-летней внучки

В Житомире мужчина устроил стрельбу возле супермаркета из-за того, что женщина якобы заставляла ребенка продавать цветы на улице, тем самым используя детский труд.

Инцидент произошел на улице Большой Бердичевской около магазина сети АТБ. Об этом в пятницу, 13 ноября, передали в пресс-службе полиции.

Как выяснилось, один из покупателей сделал замечание женщине, чья 10-летняя внучка занималась продажей цветов возле выхода из маркета. Вскоре словесная перепалка переросла в конфликт с рукоприкладством - мужчина ударил 47-летнюю жительницу Житомира по лицу.

Затем он достал стартовый пистолет и стал угрожать женщине, а также совершил несколько выстрелов вверх.

Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали хулигана в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался 31-летний местный житель.

Оружие изъяли и направили на экспертное исследование.

Пострадавшая женщина получила направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы по тяжести полученных телесных повреждений.

Было открыто производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК. Детали и обстоятельства происшествия выясняются.

В Житомире возле супермаркета "АТБ" мужчина избил женщину и устроил стрельбу (фото: facebook.com/vartovi.espreso)

Ранее сообщалось, что в Днепре парень устроил погром в супермаркете и выбил дверь головой.

Также мы писали о том, что в августе в Одессе в магазине подросток устроил драку с охранником, который оскорбил его маму.