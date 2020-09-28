У Дніпрі хлопець влаштував погром у супермаркеті і вибив двері головою

У Дніпрі хлопець влаштував погром в супермаркеті (Колаж РБК-Україна)

У Дніпрі хлопець із палицею кидався на перехожих і громив супермаркет

У Дніпрі неадекватний молодий чоловік влаштував погром у супермаркеті. Він розбив головою скляні двері магазину і кидався на перехожих з кулаками.

Як повідомляє "Дніпро Оперативний", 25-річний бешкетник перебував у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Заспокоїти його змогли лише співробітники правоохоронних органів, які його знешкодили та надягли наручники.

Інцидент стався на проспекті Поля, біля парку імені Писаржевського. Молодий хлопець з оголеним торсом, перебуваючи в неадекватному та агресивному стані, з ходу пробив головою скляні двері супермаркету АТБ. Потім він підібрав з землі палицю і почав кидатися на перехожих. Його жертвою ледь не стала жінка, на яку він почав замахуватися і погрожувати. Очевидці стверджують, що бешкетник явно перебував під впливом алкоголю або наркотичних речовин.

На місце події викликали поліцію. На питання співробітників правоохоронних органів він не відповідав і спробував нанести собі тілесні ушкодження. Він бився об стіну супермаркету головою та іншими частинами тіла. Поліція застосувала до нього фізичну силу, знешкодила і наділа на нього наручники. Бешкетника доставили у відділення поліції для подальшого розгляду.

За даними поліції, в результаті інциденту ніхто не постраждав, завдано тільки шкоди супермаркету АТБ.

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