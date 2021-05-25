У Житомирі помер молодий чоловік, якого не хотіли госпіталізувати: згнили 60% легень

У сина пані Тетяни був діабет I типу. 14 травня у нього підвищився рівень ацетону в сечі, з'явилася сильна нудота, підвищилася температура тіла, і дружина чоловіка викликала "швидку".

"Бригада приїхала, завезла сина на Богунію, але був ургентний день, тому його там не взяли, а повезли у першу міську лікарню. Відправили в COVID-відділення, взяли експрес-аналіз, там все було чисто, і відправили до звичайного приймального відділення", - розповіла жінка.

Медики проведи огляд і сказали, що у пацієнта інфекція сечовивідних шляхів, призначили антибіотики. При цьому відмовилися поставити крапельницю, як того вимагала дружина пацієнта, і не побажали залишати його у відділенні. У результаті чоловік з дружиною поїхали додому на таксі.

"У суботу, 15 травня, син стало гірше, вже почався кашель, знову підвищилася температура, але у зв'язку з тим, що за рекомендацією сімейного лікаря він приймав содове питво, рівень ацетону в сечі знизився, рівень цукру в крові також", - розповіла пані Тетяна.

Під вечір чоловікові сало ще гірше, і сім'я знову викликала "швидку" з метою перевірити, чи немає запалення легенів. Прибулі медики виміряли сатурацію-94, послухали та сказали, що в легенях все чисто.

"Вранці у неділю, 16 травня, син уже почав задихатися, температура не спадала, я порадила знову викликати "швидку". Однак невістці відмовили у направленні бригади. Я вже сама викликала і таки домоглася, щоб "швидка" приїхала. Але вже була критична ситуація. Сина забрали на Богунію, зробили рентгенівський знімок, припускали, що це тромбоемболія, потім зробили УЗД, яка виключила тромбоемболію. В решті решт, нашого синочка не стало", - каже жінка.

Вона також додала, що припущення лікаря були різні, аналізи важкі. І тільки 17 травня їм повідомили справжній діагноз - "бактеріальна пневмонія".

"Права частина легенів повністю згнила, а лівої - 10%. Тобто, 60% легких були знищені. Виходить, з п'ятниці ніхто не зміг навіть запропонувати комп'ютерну томографію", - розповіла мати померлого.

Рідні померлого вирішили розголосити ситуацію, щоб уникнути повторень того, що сталося.

У Житомирі рідні померлого звинувачують медиків у трагедії (фото: zhitomir.info)

Місцева влада влаштує перевірку наданої медичної допомоги

У Житомирській міськраді відреагували на трагедію. За словами заступника мера Марії Місюрової, за фактом події мають намір провести засідання клініко-експертної комісії, яка повинна дати оцінку якості надання медичної допомоги.

"Буде розглянуто, де пацієнт лікувався. Адже він лікувався не тільки в лікарні №2. Тому поки це питання на розгляді в департаменті охорони здоров'я облдержадміністрації", - сказала вона.

У Житомирі помер 30-річний чоловік у лікарні, і сім'я звинувачує у трагедії медиків (фото: zhitomir.info)