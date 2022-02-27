У Житомирі віддано наказ стріляти на місці в мародерів
У Житомирі мародерів вбиватимуть на місці (Фото: t.me/dnepr_operativ)
У Житомирі Нацгвардії і поліції дозволили стріляти в мародерів на місці.
Такий наказ віддав мер міста Сергій Сухомлин.
"У районі Крошні затримали людей, які хотіли залізти в магазин. Я всіх попереджаю, що поліція, Нацгвардія, загони тероборони отримали наказ не затримувати, а просто стріляти на місці мародерів", - сказав Сухомлин.
Відмітимо, що увечері, 27 лютого, в Миколаєві місцеві жителі зловили мародера в мікрорайоні Казарського. Він хотів пограбувати магазин.
Його помітили місцеві жителі, викликали поліцію, але поки чекали вирішили не втрачати час і до приїзду поліції зняли з чоловіка штани і примотали його скотчем і плівкою до "ганебного" стовпа.
У Миколаєві спіймали мародера (фото: Facebook / Євгенія Фоменко)