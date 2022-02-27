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У Житомирі віддано наказ стріляти на місці в мародерів

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Житомир, Неділя 27 лютого 2022 22:54
У Житомирі віддано наказ стріляти на місці в мародерів У Житомирі мародерів вбиватимуть на місці (Фото: t.me/dnepr_operativ)
Автор: Людмила Жукова

У Житомирі Нацгвардії і поліції дозволили стріляти в мародерів на місці.

Такий наказ віддав мер міста Сергій Сухомлин.

"У районі Крошні затримали людей, які хотіли залізти в магазин. Я всіх попереджаю, що поліція, Нацгвардія, загони тероборони отримали наказ не затримувати, а просто стріляти на місці мародерів", - сказав Сухомлин.

Відмітимо, що увечері, 27 лютого, в Миколаєві місцеві жителі зловили мародера в мікрорайоні Казарського. Він хотів пограбувати магазин.

Його помітили місцеві жителі, викликали поліцію, але поки чекали вирішили не втрачати час і до приїзду поліції зняли з чоловіка штани і примотали його скотчем і плівкою до "ганебного" стовпа.

У Житомирі віддано наказ стріляти на місці в мародерів

У Миколаєві спіймали мародера (фото: Facebook / Євгенія Фоменко)

Нагадаємо, що у Миколаєві буде створена Муніципальна варта для боротьби з мародерами.

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