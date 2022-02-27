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У Миколаєві буде створена муніципальна варта для боротьби з мародерами

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Миколаїв, Неділя 27 лютого 2022 07:46
У Миколаєві буде створена муніципальна варта для боротьби з мародерами Миколаїв вдалося відбити (t.me/newspn)
Автор: Людмила Жукова

У Миколаєві буде створена муніципальна варта для боротьби з мародерами.

Про це повідомив голова ОДА Віталій Кім.

За його словами, в місті все спокійно, окупантів немає. Але військові готуються до подальшого захисту від нападу.

Також, він заявив, що вважає, що мітки, які малюють проплачені окупантами люди — деза, щоб нас залякати і вони не допомагають ніяким навігаційним системам і системам наведення (крім балістичних ракет).

Він додав, що жодного удару по жодній з міток вироблено не було.

Нагадаємо, що Миколаїв зараз залишається під контролем України.

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