У Миколаєві буде створена муніципальна варта для боротьби з мародерами.

За його словами, в місті все спокійно, окупантів немає. Але військові готуються до подальшого захисту від нападу.

Також, він заявив, що вважає, що мітки, які малюють проплачені окупантами люди — деза, щоб нас залякати і вони не допомагають ніяким навігаційним системам і системам наведення (крім балістичних ракет).

Він додав, що жодного удару по жодній з міток вироблено не було.