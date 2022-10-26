Жителям Киева включают отопление: сколько будем платить

Жителям Киева постепенно стали включать отопление для того, чтобы они не использовали для обогрева квартир электрообогреватели. После массовых ракетных обстрелов россиян серьезно пострадали 40% энергетических объектов страны и людей просят экономить электроэнергию.
В материале Styler читайте, сколько украинцы будут платить за отопление жилищ.
Напомним, что тарифы на тепло и горячую воду для жителей и гостей столицы останутся на прежнем уровне.
Ниже приводим действующие тарифы на тепло в столице.
Отоплением занимаются те же коммунальные предприятия, которые поставляют в дома горячую воду.
Только измерение происходит в гигакалориях (это единица измерения тепловой энергии). Количество энергии, необходимое для подогрева одного кубометра воды, составляет примерно 0,055 Гкал.
Тариф на отопление от ООО "Евро-Реконструкция" составляет 1408,27 грн/Гкал;
от Киевтеплоэнерго - 1654, 41 грн/Гкал;
Для тех киевлян, у кого не установлен счетчик – 38,50 за м2;
В сезоне 2022-2023 в Украине не будут поднимать тарифы на коммунальные услуги. Это касается всего, кроме газа.
Самым сложным отопительный сезон будет на временно оккупированных Россией областях. Там очень серьезно пострадала инфраструктура. Поэтому в оккупированных населенных пунктах Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях тепла зимой может не быть.
Напомним, что Витренко предупредил украинцев о "самой тяжелой зиме в истории".
Кстати, украинцам дали советы, как утеплить дом без обогревателя.