Жителям Киева включают отопление: сколько будем платить

Какие тарифы на отопление будут в Киеве

Напомним, что тарифы на тепло и горячую воду для жителей и гостей столицы останутся на прежнем уровне.

Ниже приводим действующие тарифы на тепло в столице.

Отоплением занимаются те же коммунальные предприятия, которые поставляют в дома горячую воду.



Только измерение происходит в гигакалориях (это единица измерения тепловой энергии). Количество энергии, необходимое для подогрева одного кубометра воды, составляет примерно 0,055 Гкал.

Тариф на отопление от ООО "Евро-Реконструкция" составляет 1408,27 грн/Гкал;

от Киевтеплоэнерго - 1654, 41 грн/Гкал;

Для тех киевлян, у кого не установлен счетчик – 38,50 за м2;

Какие будут расходы на коммуналку

В сезоне 2022-2023 в Украине не будут поднимать тарифы на коммунальные услуги. Это касается всего, кроме газа.

Где не включат отопление зимой

Самым сложным отопительный сезон будет на временно оккупированных Россией областях. Там очень серьезно пострадала инфраструктура. Поэтому в оккупированных населенных пунктах Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях тепла зимой может не быть.