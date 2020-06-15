Кулеба заявив про чергову спробу дестабілізації відносин з Угорщиною

Розслідуванням вже займаються українські правоохоронці
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що осквернення матеріалів експозиції на задній частині Стіни плачу у Свалявському меморіальному парку є спробою дестабілізувати ситуацію в Закарпатській області. Розслідуванням вже займаються правоохоронці.
Про це Кулеба написав в Facebook.
Кулеба додав, що українські угорці, як і представники інших національних меншин є невід’ємною частиною українського суспільства.
"Не можна дозволяти використовувати провокації для чергового розкручування теми антиугорських настроїв в Україні та нагнітання напруги в українсько-угорських відносинах", - заявив Кулеба.
Зазначимо, видання "Голос Карпат" повідомило, що на задній частині Стіни плачу невідомі осквернили панно, котре містить інформацію трьома мовами (українською, угорською, німецькою).
Нагадаємо, біля Перемишля у селі поблизу польсько-українського кордону невідомі осквернили братську могилу українських військових.
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Автор: Анастасия Рокитна