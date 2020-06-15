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Кулеба заявив про чергову спробу дестабілізації відносин з Угорщиною

Новини » Надзвичайні події     15.06.2020 - 10:19
Кулеба заявив про чергову спробу дестабілізації відносин з Угорщиною
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Розслідуванням вже займаються українські правоохоронці

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що осквернення матеріалів експозиції на задній частині Стіни плачу у Свалявському меморіальному парку є спробою дестабілізувати ситуацію в Закарпатській області. Розслідуванням вже займаються правоохоронці.

Про це Кулеба написав в Facebook.

Кулеба додав, що українські угорці, як і представники інших національних меншин є невід’ємною частиною українського суспільства.

"Не можна дозволяти використовувати провокації для чергового розкручування теми антиугорських настроїв в Україні та нагнітання напруги в українсько-угорських відносинах", - заявив Кулеба.

Зазначимо, видання "Голос Карпат" повідомило, що на задній частині Стіни плачу невідомі осквернили панно, котре містить інформацію трьома мовами (українською, угорською, німецькою).

Нагадаємо, біля Перемишля у селі поблизу польсько-українського кордону невідомі осквернили братську могилу українських військових.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Дмитро КулебаУгорщина
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