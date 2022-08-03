Жителі Києва вимагають скасувати зупинку транспорту під час тривоги: що відомо

Що відомо про петицію

"Рішення ніяк не підвищує безпеку містян, які мають шукати укриття на перших зупинках, де їм довелося вийти під час повітряних тривог. При цьому маршрутки продовжують курсувати і возити пасажирів. Така сама ситуація і з таксі та приватними автомобілями", - говориться в тексті петиції.

Блогер наголошує, що таке рішення змушує киян витрачати більше на проїзд, адже громадський транспорт втрачає хоч якісь мінімальні переваги для людей.

Люди вимушені пересідати на автомобілі, що призводить до більших транспортних витрат в 5-10 разів та спричинить знищення транспортної системи міста.

Підписати петицію можна за посиланням тут.

Якщо необхідна кількість підписів (усього треба 6000) буде набрана, її має розглянути Рада оборони Києва.

Як працює транспорт під час тривоги

З 1 серпня 2022 вводяться нові обов'язкові правила для комунальних та приватних перевізників:

Автобуси, тролейбуси, трамваї, маршрутки на період тривоги повинні зупинити рух у безпечному місці.

Пасажирам слід залишити салон транспортного засобу та пройти у найближче укриття.

У зв'язку з дією комендантської години (05:00-23:00), наземний громадський транспорт Києва працює за графіком з 06:00 до 22:30.

Метрополітен працюватиме під час тривоги з тими ж обмеженнями, що й раніше. Детально можна почитати тут.