Жители Киева "штурмуют" ботсад, создавая огромные очереди у входа: что произошло

Что произошло в Ботаническом саду имени Гришко

Так, на момент пяти часов утра у входа в ботсад образовались огромные очереди. Люди хотели попасть на восход солнца и сфотографировать это явление. Некоторые не желали ждать и перелезали через забор.

Сообщается, что люди продолжали заходить без билетов, хотя с 8 часов уже работали кассы и терминалы. Билет в ботсад стоит 100 гривен.

В Киеве люди хотели в 5 утра попасть в ботсад (фото: t.me/kyivtv)

Что за тренд в TikTok

Отметим, что в соцсети TikTok завирусилось видео с живописным и волшебным рассветом в ботаническом саду в Киеве. Так люди захотели стать частью нового тренда и пришли в ботанический сад.