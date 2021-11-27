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Жителі Харкова відповіли, що робитимуть при можливому нападі Росії на Україну (відео)

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Харків, Субота 27 листопада 2021 14:01
Жителі Харкова відповіли, що робитимуть при можливому нападі Росії на Україну (відео) Фото: Харків'яни відповіли на питання про вторгнення РФ в Україну (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Харків'яни відповіли на питання, що робитимуть, якщо Росія вторгнеться в Україну найближчим часом. Про це їх запитала журналіст на вулицях міста.

Відеозапис розмов опублікували на Facebook "Радіо Свобода".

Зазначимо, що журналіст не зовсім вірно задає питання харків'янам. Адже присутність військ РФ на Донбасі вже ніхто не заперечує.

Як виявилося, люди в Харкові у своїй більшості - аполітичні. Наприклад, один з опитуваних сказав, що зовсім не стежить за політикою, тобто не цікавиться подіями у своїй країні взагалі.

"Спочатку я буду думати, що робити. Це все політичні інтриги", - сказав він.

Інший чоловік назвав новину про можливе вторгнення РФ в Україну "вигадкою".

"Та це вигадка. Просто нагнітають. Щоб відвернути нас від нагальних проблем", - повідомив житель міста.

А ось одна з літніх жінок на вулиці сказала, що їй огидно слухати такі питання, через те, що це "нісенітниця".

І лише один чоловік був налаштований дуже патріотично, він зазначив, що піде воювати, якщо буде потрібно.

"Підемо воювати. Керівництво країни змінюється, а батьківщина залишається", - резюмував він.

Нагадаємо, що російські війська на Донбасі з'явилися ще у 2013 році. Після цього там утворилися так звані "ДНР" і "ЛНР".

Як ми раніше повідомляли, Макрон заявив Путіну про намір захищати Україну.

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