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Макрон заявив Путіну про намір захищати Україну

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Понеділок 15 листопада 2021 21:53
Макрон заявив Путіну про намір захищати Україну Фото: президент Франції Емануель Макрон (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні відбулась зустріч президента Росії Володимира Путіна та голови Франції Емануеля Макрона. Останній пообіцяв захищати Україну у разі нової агресії з боку РФ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Ouest-France.

Під час зустрічі Макрон висловив занепокоєння через те, що Російська Федерація продовжує розміщення військ на кордоні з Україною. Президент заявив про те, що Франція захищатиме територіальну цілісність країни.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що Франція та Німеччина планують провести комунікацію з Кремлем, аби демотивувати Росію від повномасштабної війни з Україною.

Водночас під час зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу, Кулеба закликав партнерів України посилити санкції проти Росії.

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