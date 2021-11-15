Макрон заявив Путіну про намір захищати Україну

Сьогодні відбулась зустріч президента Росії Володимира Путіна та голови Франції Емануеля Макрона. Останній пообіцяв захищати Україну у разі нової агресії з боку РФ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Ouest-France .

Під час зустрічі Макрон висловив занепокоєння через те, що Російська Федерація продовжує розміщення військ на кордоні з Україною. Президент заявив про те, що Франція захищатиме територіальну цілісність країни.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що Франція та Німеччина планують провести комунікацію з Кремлем, аби демотивувати Росію від повномасштабної війни з Україною.

Водночас під час зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу, Кулеба закликав партнерів України посилити санкції проти Росії.