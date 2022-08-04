2220 гривень на людину. Як українцям отримати виплати від ООН

Кошти переселенцям виплачують протягом трьох місяців

Агентство ООН у справах біженців в Україні продовжує виплачувати грошову допомогу найбільш вразливим категоріям внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на оголошення від Агентства ООН у справах біженців в Україні.

Зараз установа продовжує збір заявок для надання допомоги родинам, яким довелося залишити свій дім і які мають потребу в облаштування в новому місці проживання - доводиться платити оренду, є потреба у продуктах та гігієні.

Хто може отримати виплату

Фінансова допомога від UNHCR надається найбільш вразливим категоріям ВПО. Щоб отримати допомогу, ви маєте підпадати під наступні критерії:

Бути внутрішньо переміщеною особою (ВПО) з 24 лютого 2022 року Або відноситись до однієї чи декількох із таких категорій:

Родина, що має лише одного з батьків та двох чи більше дітей до 18 років або особу похилого віку (від 60 років)

Родина головою якої є одна чи декілька самотніх осіб похилого віку або особа похилого віку з дитиною (дітьми) до 18 років

Родина з однією чи декількома особами з обмеженими можливостями (люди з інвалідністю або особи, які мають хронічні захворювання)

Прийомні сім’ї.

3. Ви не маєте отримувати фінансову допомогу від інших фондів, в тому числі у розмірі 2200 гривень на людину за місяць від іншої гуманітарної організації чи агентства ООН. Оскільки один і той самий вид допомоги може надаватися через кілька різних організацій.

Фото: Фінансова допомога від UNHCR надається найбільш вразливим категоріям ВПО (Віталій Носач/РБК-Україна)

Як отримати виплату ВПО

Для отримання грошової допомоги заявник має відвідати центр збору даних: там представники організації "Право на Захист" проведуть з ВПО співбесіду та встановлять ступінь вразливості. Центри працюють у семи областях України: Львівська, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька та Житомирська. Точну адресу центру можна дізнатись на сайті UNHCR.

Про результати співбесіди заявника повідомлять одразу. Якщо родина за результатами співбесіди може отримати грошову допомогу, то на наступному етапі необхідно надати особисту інформацію про кожного члена сім’ї. Для збору даних потрібна особиста присутність кожного. Але якщо людина не може прийти до центру через обмежені можливості – її зареєструють дистанційно.

Список необхідних документів:

ідентифікаційний код;

документ, який посвідчує особу (паспорт);

довідка ВПО (за наявності);

реквізити банківського рахунку заявника (банківська картка);

свідоцтво про народження дітей;

документ, що посвідчує законну опіку над дитиною (за наявності);

посвідчення/медична довідка для людей з обмеженими можливостями.

Скільки та як виплачують переселенцям

Розмір фінансової допомоги становить 2220 гривень на місяць для кожного члена родини. Виплачують кошти протягом трьох місяців.

Виплата надається одразу за три місяці та буде перерахована на ім’я заявника:

на банківський рахунок вказаний при подачі заявки;

для людей у яких відсутня банківська карта – через Укрпошту.

Про нарахування коштів сповістять смс-повідомленням.

Детальну інформацію про виплати можна отримати:

за номером телефону - гаряча лінія УВКБ ООН: 0 800 30 77 11;

у Telegram-каналі

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