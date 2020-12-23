Жителів Києва попередили про різку зміну погоди у найближчі дні

Погода у Києві сильно зміниться протягом найближчих трьох днів. Так, уже сьогодні, 23 грудня, в столиці очікується мокрий сніг, при цьому температура буде в межах -3... +1 градуси.

У КМДА повідомили, що опади ймовірні протягом дня і ввечері, причому сніг може бути досить інтенсивним.

А 24 і 25 грудня, очікується потепління вдень та опади у вигляді дощів.

"Щоб не допустити ожеледиці, дорожники будуть обробляти дороги і тротуари посипними матеріалами", - йдеться в повідомленні.

Автомобілістів закликали дотримуватися швидкісного режиму і бути обережнішими на дорогах.

Синоптики Українського гідрометцентру також показали карти погоди для Києва на три дні, попередивши про те, що сьогодні, 23 грудня, очікується мокрий сніг з дощем, а 24-25 - дощ і підвищення денної температури до +5 градусів.

Погода у Києві 23-25 грудня (скрін: meteo.gov.ua)

Ресурс Gismeteo також попередив про опади та зміну температури в прогнозі на найближчі дні.

Погода в Києві на три дні (скрін: meteo.gov.ua)

Раніше Наталка Діденко також розповіла про опади, які очікують не тільки столицю, а й усю Україну.

Також синоптики різних ресурсів різко змінили прогноз погоди на Новий рік, розповівши, чи буде сніг на свята.