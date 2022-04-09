ru ua
Сб, 09 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Житель Маріуполя зміг вибратися з міста вплав: 4 км крижаним морем

Новость на русском →
Маріуполь, Субота 09 квітня 2022 16:25
Житель Маріуполя зміг вибратися з міста вплав: 4 км крижаним морем Житель Маріуполя проплив 4 км у крижаній воді, щоб врятуватися (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Житель Маріуполя Дмитро Юрін вибрався з окупованого міста по морю. Він проплив 4 км в крижаній воді, щоб дістатися до безпечної території. Українець своїми очима бачив удар російською бомбою по театру в Маріуполі.

Про це повідомляє видання The Guardian.

16 березня 2022 року Дмитро Юрін був у своєму будинку в Маріуполі на проспекті Миру. Його будинок знаходиться в парі сотень метрів від Маріупольського драматичного театру - через площу з фонтаном.

Він розповів, що театр став бомбосховищем для сотні жінок і дітей. Дмитро чув вибухи та крики людей після потрапляння в театр російської бомби.

"Це був жахливий, потужний вибух, величезний вибух. Я чув крики... я бачив тіла і шматки тіл. витягнув одну жінку, потім дівчинку, а потім хлопчика. Всі постраждали. Ноги хлопчика не рухалися. Він кричав. Мої руки тремтіли, і я був весь у крові", - розповів українець.

На землі лежала жінка і члени її сім'ї відчайдушно намагалися її реанімувати.

"Вони намагалися повернути її. Біля неї стояла дитина і говорила: "Мамо, не спи". Але жінка вже була мертва", - додав Юрін.

Після цього Дмитро повернувся в гараж, де ховався зі своєю матір'ю від обстрілів разом з матір'ю надією. Він закурив і проковтнув таблетки. А потім вирішив, що йому потрібно покинути Маріуполь. Місто вже два тижні атакували російські війська, і воно вже було відрізане з усіх боків.

А потім Юрін придумав дуже небезпечний і незвичайний план. Він вирішив покинути Маріуполь вплав. Деякий досвід у нього був - він разом з батьком був завзятим рибалкою і провів на Азовському морі багато годин, виловлюючи кефаль.

Для своєї божевільної ідеї Дмитро використовував рибальські снасті, пакети для сміття, мотузки та чотири 5-літрових пластикових пляшки – щоб використовувати їх як буйки. Змайструвавши імпровізований костюм, Юрін відправився ввечері в бік пляжу.

По дорозі він бачив зруйновані будинки та зустрів кілька людей, які шукали воду і сигарети. Але в цілому місто було безлюдне.

У воді він трохи пройшов вбрід, а потім занурився у воду. Відплив на 150 метрів і став плисти вздовж берега в бік Заходу.

Юрін розповів, що вода була дуже холодна, він стукав зубами. Але в процесі ховався за однією з пляшок, щоб його ніхто не побачив. Іноді відпочивав на буйку.

Його маршрут проходив повз позиції російських окупантів в селі Рибальське і до села Мелекіне, яке до війни було пляжним курортом – 4 км по крижаному морю. Він проплив цей шлях за 2,5 години. Його неймовірно трясло від холоду і вибравшись на берег він зустрів літню пару.

Його прийняли в будинок, нагодували борщем і дали горілки, щоб зігріти. Мелекіне теж знаходиться під окупацією РФ.

Але за допомогою сусіда Юріну вдалося сісти на автобус, який довіз його до порту в Бердянську. На блокпості в окупований Бердянськ російські солдати його проігнорували. За словами Юріна, там стояли зовсім зелені пацани - років 17-18.

А з Бердянська йому вдалося евакуюватися до Львова.

Житель Маріуполя зміг вибратися з міста вплав: 4 км крижаним моремДо речі, цим же маршрутом скористалася ще одна мешканка Маріуполя – Діана Берг. Вона разом з сім'єю йшла по холодній воді кілька кілометрів, оскільки пляж був замінований. Вийти з міста було неможливо, так росіяни нікого не впускали та не випускали.

"Місто як і раніше заблоковане. Кожен день росіяни руйнують його всіма можливими засобами - ударами з повітря, ракетами, артилерією, мінами, танками. Тільки в середу було скинуто 118 авіабомб. Це терор за межею уяви. Цивільні намагаються вижити в цьому пеклі", - написала Діана.

Їй довелося вдруге покинути свій будинок через напад Росії. У 2014 році вона поїхала з Донецька.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, жителі Київської області розповіли про страшні злочини російських військових перед відходом.

А також розповідали про те, як діяти та куди звертатися тим, кого незаконно вивезли з України в Росію.

Підписуйтесь на дружній Telegram-канал, який висвітлює всі злочини РФ проти України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь
LITE
Макс Барських став частиною ЗСУ, взяв автомат в руки і показав свою підготовку
Макс Барських став частиною ЗСУ, взяв автомат в руки і показав свою підготовку