Вивезення українців в РФ або на непідконтрольні Україні території: як діяти і куди звертатися
Українців з тимчасово окупованих міст фактично силоміць вивозять на непідконтрольні Україні території або в Росію. Є вже підтверджені факти про примусове переміщення українських громадян також і з Маріуполя.
Як правильно себе поводити, що робити в такій ситуації, куди звертатися за допомогою – читайте нижче.
Що робити, якщо ви опинилися на території Росії
Зв'яжіться зі своїми друзями, знайомими або зверніться в організацію "Допомагаємо виїхати – чат-бот @helpingtoleve_bot
Пам'ятайте, що ви не зобов'язані оформляти заяву про тимчасове перебування/біженство або притулок.
Уникайте маніпуляцій з вашим паспортом (печатки, позначки) і не підписуйте ніяких документів.
При першій же можливості відмовляйтеся від поїздок в табори для переміщених осіб.
Що робити, якщо ви опинилися в "ДНР"
Наразі на території "ДНР" діють "фільтраційні табори" – спеціальні місця перевірки громадян України.
Якщо ви потрапили в такий табір, то негайно видаліть всю "підозрілу" інформацію зі свого телефону: обговорення політичних питань, бойових дій, засудження політики путіна і росії, фото військової техніки та руйнувань.
Виходьте з чатів, де обговорюються новини та відпишіться від каналів. Якщо користуєтеся декількома месенджерами - залиште тільки ті, якими найменше користуєтеся.
Встановіть двофакторну аутентифікацію - на телефоні та на всі додатки з соцмережами.
У разі допиту поводьтеся максимально нейтрально, не ведіться на провокації, не обговорюйте політичні теми, погляди та не вступайте в діалоги.
Для допомоги з виїздом звертайтеся в організацію "Допомагаємо виїхати" @helpingtoleave_bot
Як виїхати з Росії
Обмежень на виїзд для громадян України з точки зору закону немає. І ви можете вибратися через територію Росії в країни ЄС.
Потрапивши на територію ЄС Ви можете відправитися в будь-яку країну, де можна оформити статус на тимчасовий захист, який дозволяє отримати тимчасове житло, пільги та фінансову допомогу.
Ви можете не оформляти статус після прибуття, а самостійно шукати житло і роботу.
Медична та Юридична допомога громадянам України надається безкоштовно.
Ваші сім-карти та банківські карти на території ЄС будуть працювати (на відміну від Росії)
У країні приїзду необов'язково просити тимчасовий захист.
Найзручніший маршрут виїзду з Росії - через Естонський кордон (пропускний пункт Івангород-Нарва).
Щоб туди дістатися, вам потрібно потрапити в Санкт-Петербург поїздом, а звідти до Івангорода попуткою або електричкою (2 години в дорозі).
З Нарви можна швидко дістатися до Талліна (2 години, для українців безкоштовно).
На території Естонії ви можете звернутися за допомогою або з будь-яких інших питань за безкоштовними номерами 12-47 або +3726001247.
З Росії також можна виїхати автобусом в Ригу (Латвія) або Вільнюс (Литва). Квиток доведеться купити самостійно.
У зв'язку з масовим примусовим вивезенням російськими військовими громадян України на територію Росії, рекомендуємо співвітчизникам, які стали жертвами таких незаконних дій російського режиму і бажаючих повернутися в Україну, повідомити свої дані найближчому посольству України в сусідніх державах або державах можливого транзитного проїзду:
Посольства в різних країнах, де надають допомогу українцям
Посольство України в Естонській Республіці
тел.: +372 6015 835, +372 5887 4477
електронна пошта: [email protected], [email protected]
Посольство України в Латвійській Республіці
тел.: +371 2923 9262, +371 6733 2956
електронна пошта: [email protected]
Посольство України в Республіці Білорусь
тел.: +375 25 603 11 84, +375 17 283 19 58; +375 17 283 19 59
електронна пошта: [email protected], [email protected]
Посольство України в Грузії
тел.: +995 32 231 11 61, +995 32 231 14 54, +995 595 08 22 88
електронна пошта: [email protected]
Посольство України в Азербайджанській Республіці
тел.: +994 50 255 75 18, +994 50 255 75 05
електронна пошта: [email protected]
Посольство України в Республіці Казахстан
тел.: +7 71 7257 7025, +7 70 5755 6610
електронна пошта: [email protected], [email protected]
Посольство України в Республіці Фінляндія
тел.: +358 92 289 00 71, +358 92 289 00 72, +358 404719200
електронна пошта: [email protected]
Посольство України в Китайській Народній Республіці
Тел.: +86 10 6532 6783, +86 1370 1230 647
електронна пошта: [email protected], [email protected]
Посольство України в Республіці Вірменія
тел.: +374 1025 6541, +374 7710 0273
електронна пошта: [email protected]
Посольство України в Литовській Республіці
тел.: 370 5233 0782, +370 6555 0194
електронна пошта: [email protected], [email protected]
Посольство України в Республіці Польща
тел.: +48 698 608 837
електронна пошта: [email protected]
Консульство України в Гданську
тел.: +48 5834 606 90, +48 6076 543 33
електронна пошта: [email protected]
Посольство України в Турецькій Республіці
тел.: +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93, +90 312 442 16 58
електронна пошта: [email protected], [email protected]
Зазначеним дипломатичним установам України доручено надавати необхідну консультативну та консульську допомогу вищезазначеній категорії громадян для забезпечення повернення в Україну.
А ось тут ще рекомендації для незаконно депортованих від віцепрем'єр-міністра України з питань реінтеграції та тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що окупанти вивезли з Маріуполя майже 40 тисяч осіб.
А також повідомляли, що жителів Харківської області депортують до РФ через фільтраційні коридори.
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