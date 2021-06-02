Українська альпіністка потрапила в скандал зі сходженням на Еверест: її звинувачують в шахрайстві

Українська альпіністка Христина Мохнацька потрапила в скандал, який пов'язаний з її сходженням на найвищу гору Еверест. Річ у тім, що вона зібрала спонсорські гроші на сходження. На вершину вона не піднялася, але гроші привласнила собі.

"До речі, вона вже робила подібні трюки. Навіть, кажуть, колись збирала гроші на фейк онкохвору. Яка країна, такі і спорствумени", - написав Влад.

При цьому в коментарях він зазначив, що його брат раніше з нею ходив в походи, тому він знає, про що говорить.

Крім того, інші користувачі мережі також підтвердили, що Христина Мохнацька була замішана в аферах.

"Суть же в тому, що вона набрехала, що здійснила сходження. Кому б вона була треба - чмирити її просто за те, що не зійшла? Багато хто не зійшов, ніхто про них не говорить. Справа в брехні і аферах, які вже не перший раз", - зазначила Анна Світла.

Цікаво, що відомий альпініст з Дніпра Дмитро Семеренко, який підкорив Еверест, і його колеги повідомили, що Христина не піднялася на Еверест і сказала неправду.

"Я всіх людей поважаю і люблю, але не люблю брехунів. Вона не піднялася на Еверест. Христина йде вниз. Тому що вона не дійшла", - сказав він в Стрімі в Facebook.

Сама ж альпіністка в соцеті заявила, що зійшла на гору і показала фото.

Фото Христини Мохнацької (facebook.com/kristi.kristi.50951)

"В інших країнах підтримують, радіють, а тут тільки паскудять. Я вже готова до будь-яких критиків, звинувачень, відео, фото та т д. Мене настільки принизили, що я вже й сама не вірю в це все. Мені не треба слави і хвальби", - написала вона.