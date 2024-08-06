"Жіночко" и "мужчина"? Как действительно правильно в Украине обращаться к незнакомцам

"Чоловік" или мужчина?

По словам специалиста, "чоловік" - это лицо мужского пола. А вот "мужчина" имеет такое же значение. И вроде можно использовать для обозначения лица мужского пола оба слова, но не все так просто.

Если внимательно посмотреть в словарях, то возле слова "мужчина" можно увидеть маркировку - "разговорный, редко". Это означает, что слово разговорное и редкостное, а значит, как отмечает языковед, нежелательно в использовании.

"Вывод такой - употребить слово "мужчина" - не грех, но лучше личность мужского пола назвать "чоловіком". Именно "чоловіки", а не мужчины живут в поговорках. Например: "Як чоловік жінку любить, то нехай і жінка доброю буде", - подчеркнул педагог.

"Жіночко" или "пани"?

По словам филолога Ольги Васильевой, часто в общественных местах можно также услышать "жінко" или "жіночко". Но подобные обращения являются продуктом СССР, когда была маркировка по полу и возрасту - "дєвушка/женщіна".

"В странах Запада возрастные, расовые и половые признаки используются только для описания пропавшего человека, умершего или совершившего преступление. В остальных случаях за основу берется социальное состояние замужем или незамужним. В Украине должны использовать слова "пані" к замужней женщине, а "панна/панночка/панянка" к незамужней", - объясняет специалист.

Она добавила, что если вы не знаете, замужем женщина или нет, обращайтесь "пані".

"К сожалению, гоноративом "пані" в Украине до сих пор мало пользуются, не осознавая, что грубое "жінко" несет в себе функционально обезличенный отблеск - "жінколюдина".

А вот слово "добродійка" в толковом словаре обозначает только взрослую уважаемую личность.