"Не Турція та не Словакія". Языковед назвал названия стран, в которых чаще всего совершают ошибки

Украинцы часто допускают ошибки в словах, которые казалось бы, знакомы нам с детства. И одни из таких слов - это названия других стран. Есть даже определенный список названий, в которых чаще всего совершают ошибки.

В названиях каких стран совершают ошибки, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на украинского учителя и языковеда Александра Авраменко в YouTube .

Языковед обратил внимание, что ошибки в названиях стран встречаются очень часто. К примеру, на ценниках.

"Далеко ходить не надо, зайдем в супермаркет. И что мы увидим на ценнике? Турція. Да нет в украинском языке такого слова! Правильно будет Туреччина" - говорит Авраменко.

Однако это не единственная страна, название которой уродуют говорящие. Вот еще несколько названий:

"Не Арменія, а Вірменія. Не Венгрія, а Угорщина. Не Польша, а Польща. Не Білорусія, а Білорусь. Не Молдавія, а Молдова. Не Руминія, а Румунія. Не Германія, а Німеччина" - учит языковед.

Он добавил, что есть еще одна страна, которую регулярно называют неправильно.

"А на вершине сегодняшнего хит-парада языковых проблем: не Словакія, а Словаччина" - говорит учитель.

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