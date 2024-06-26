"Не Турція та не Словакія". Языковед назвал названия стран, в которых чаще всего совершают ошибки
Украинцы часто допускают ошибки в словах, которые казалось бы, знакомы нам с детства. И одни из таких слов - это названия других стран. Есть даже определенный список названий, в которых чаще всего совершают ошибки.
В названиях каких стран совершают ошибки, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на украинского учителя и языковеда Александра Авраменко в YouTube.
Языковед обратил внимание, что ошибки в названиях стран встречаются очень часто. К примеру, на ценниках.
"Далеко ходить не надо, зайдем в супермаркет. И что мы увидим на ценнике? Турція. Да нет в украинском языке такого слова! Правильно будет Туреччина" - говорит Авраменко.
Однако это не единственная страна, название которой уродуют говорящие. Вот еще несколько названий:
"Не Арменія, а Вірменія. Не Венгрія, а Угорщина. Не Польша, а Польща. Не Білорусія, а Білорусь. Не Молдавія, а Молдова. Не Руминія, а Румунія. Не Германія, а Німеччина" - учит языковед.
Он добавил, что есть еще одна страна, которую регулярно называют неправильно.
"А на вершине сегодняшнего хит-парада языковых проблем: не Словакія, а Словаччина" - говорит учитель.
Также следует запомнить:
- Азербайджан
- Багамські Острови
- Велика Британія
- Йорданія
- Південна Корея
- Північна Корея
- Малайзія
- Мальдіви
- Нідерланди
- Саудівська Аравія
- Чорногорія
Раньше мы писали о том, когда нужно употреблять слово "стосунки", а когда - "відносини".
А еще рассказывали о том, как действительно правильно называется посуда для кофе - філіжанка, чашка или горнятко.