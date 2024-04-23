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"Женское счастье" никогда не перестанет цвести, если вы поставите цветок в это место

Фото: Что сделать, чтобы спатифилум цвел (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Растение спатифиллум, которое еще называют "женское счастье" может расти в большинстве помещений вашего дома, но чтобы оно хорошо цветло - его нужно поставить в определенное место.

В какое именно расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Express.

Что мы знаем о спатифиллуме

В связи с тем, что спатифилум отлично приживается в квартирной среде и не требует особого ухода, он приобрел особую популярность. Часто считается, что именно это растение способно сделать женщину более счастливой, а дом  более уютным.

Куда поставить растение

Комнатные растения когда цветут, имеют самые красивые листья и обильное белое цветение.

Известные под ботаническим названием Spathiphyllum,  это неприхотливые растения, которые прекрасно подходят для комнатных условий.

При надлежащем уходе и условиях растения свободно цветут круглый год. Их продолжительное белое цветение длится месяц и больше. Одним из важнейших факторов, необходимых для полного расцвета, является расположение, поскольку освещение для них имеет решающее значение.

Эти комнатные растения нуждаются в ярком свете, но не прямом солнечном свете.

"Им нужно много света, но не прямого, поливайте только тогда, когда почва станет сухой снизу, а не сверху", - говорят эксперты.

Поливайте спатифиллум, как только вы увидите, что листья опускаются, но в идеале не заливайте почву, поскольку это создает стресс для растения.

По словам экспертов, растение любит место у дверей. Цветы хорошо чувствуют себя в условиях слабого освещения.

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Кстати, полейте этим удобрением орхидеи и они подарят вам много цветов.

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