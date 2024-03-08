Орхидеи будут цвести и жить у вас 15 лет, если вы сделаете одну вещь

Орхидеи имеют репутацию сложных в уходе за растениями. Есть несколько конкретных советов, которые помогут вашему растению жить больше десяти лет.

Как сделать, чтобы цветок жил у вас долго, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Express.

Что нужно знать

За другими комнатными растениями, как лилии и змеиные растения, ухаживать довольно просто. Лилии следует держать подальше от прямых солнечных лучей, а змеиные растения можно выращивать даже зимой.

Орхидеи являются отличным украшением дома, и они могут расти у вас до 15 лет в правильных условиях. Растения будут вас радовать, при правильном использовании воды, света и почвы.

Приблизительно раз в неделю орхидеи нужно поливать теплой водой. Вы должны полить корней и посадочную смесь водой, затем подождать и полить снова.

Позвольте горшок стечь, прежде чем перенести его туда, где он стоит в вашем доме. В противном случае это может привести к загниванию корней. Что касается солнечного света, орхидеи следует держать при косвенном освещении.

Вы можете определить, получает ли орхидея слишком много или недостаточно света, в зависимости от текстуры листьев.

Если растение получает достаточно света, оно будет иметь светло-зеленые листья. Орхидеи при слишком слабом освещении будут иметь темные и жесткие листья, а орхидеи при слишком большой освещенности будут иметь розовый или красный край листьев.

Когда нужно удобрять растение

Что касается почвы, орхидеи лучше всего растут в смеси коры, молота, перлита или подобных материалов. Также следует помнить о внесении удобрений в почву в вегетационный период. Делайте это между мартом и ноябрем по разу на мест, тогда растение отблагодарит вас цветением.