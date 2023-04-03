RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Женское поведение, напрочь убивающее мужское желание

Какое женское поведение убивает мужское желание (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Некоторое женское поведение может отталкивать мужчин и убивать всякое желание, особенно, когда речь идет об интимной сфере жизни.

О том, что убивает мужское желание, пишет Telegram-канал об отношениях.

Пассивность

И речь идет не о ролевых играх, где девушка изображает пассивность. Мужчин раздражает когда партнерша совсем не проявляет инициативу во время близости - буквально лежит и ждет, пока все кончится.

Неуверенность в себе

Вы можете стесняться размеров груди или попы в реальной жизни, но когда дело дошло до интима - поздно прикрываться простыней. Как и просить полностью погасить свет, или задавать вопросы из серии "Я толстая? Только честно!"

Запомните, сексуальное желание мужчины появляется задолго до того, как вы разделись. И, если оно действительно сильно, то целлюлитом вы его точно не сможете убить.

Командный тон

Это правда, что мужчину постоянно нужно чему-то учить. Но не в приказном тоне: поверни туда, нажми сюда, сделай так... Дело именно в интонации. Ибо одно дело - нежно-мурлычаще шептать на ушко свои желания, а другое - приказывать.

Жертвенность

Если вы считаете, что какие-нибудь виды секса (например, оральный) не для вас, так и скажите. Не нужно оказывать мужчине услугу, а тем более с выражением отвращения на лице. Такие моменты нужно проговаривать, а не идти на жертвы.

Неряшливость

Здесь четких правил нет. Кого-то может заводить эпиляция "под ноль", а кого-то - волосы в некоторых участках тела. Или дорогие духи, или легкий запах пота. Здесь важна не внешность, а любовь девушки к себе. Если она себя любит и уважает, то будет ухаживать за своим телом.

Незаинтересованность

Если вы ведете себя отстраненно, и мужчине нужно постоянно спрашивать приятно ли вам. Если неохотно поддерживаете любую инициативу, как изменение позы или места. Отвлекаетесь на телефонные звонки и сообщения. Да еще спрашиваете: "Ты уже все?", вы убиваете любое, даже самое сильное желание продолжать и тем более повторять.

Ранее мы писали также о 5 сильнейших фразах, на которые "ведутся" мужчины.

Кроме того, читайте о тех вещах, которые никогда нельзя требовать у мужчин.

Читайте РБК-Украина в Google News
стосунки