Женщины Ди Каприо. Почему голливудский сердцеед избегает брака и детей: вся правда о его романах

Начало пути

Леонардо родился 11 ноября 1974 года в Лос-Анджелесе. Он - единственный ребенок Ирмелин Инденбиркен, юридического секретаря, и Джорджа Ди Каприо, писателя и дистрибьютора андерграундных комиксов. Его родители развелись, когда мальчику был всего год, и поэтому в дальнейшем он жил то у одного, то у другого из них.

Сценическим искусством будущая знаменитость заинтересовался еще в детстве и начал проявлять эти навыки с самого маленького возраста. Карьеру в кино актер начал со съемок в рекламных роликах, а позже попал в сферу киноиндустрии и остался там на все последующие годы.

Леонардо Ди Каприо (фото: wikipedia)

Личная жизнь Леонардо Ди Каприо

Эта тема широко освещается в СМИ, ведь фанаты со всего мира хотят знать, что происходит в частной жизни актера. Однако он не спешит раскрывать карты и оставляет все за завесой таинственности.

Но известно, что в 1990-х годах Ди Каприо имел отношения с датской моделью Хеленой Кристенсен.

Хелена Кристенсен (фото: wikipedia)

С 2000 по 2005 год он встречался с бразильской моделью Жизель Бюндхен.

Жизель Бюндхен (фото: wikipedia)

С 2006 по 2009 его избранницей была израильская модель Бар Рафаэли. В марте 2010 года они объявили, что берут паузу в отношениях, а летом того же года возобновили отношения и даже планировали свадьбу. Однако в мае 2011 года в газете New York Post появилась информация, что Леонардо и Бар все же решили разойтись.

Бар Рафаэли (фото: wikipedia)

В том же году знаменитость начал отношения с актрисой Блейк Лайвли, но уже в начале октября появилась информация об их расставании. Несмотря на это, им удалось сохранить дружеские отношения.

Блейк Лайвли (фото: wikipedia)

В конце 2011 года Лео начал встречаться с моделью Victoria's Secret Эрин Хезертон, но и эти отношения не привели к счастливому финалу - в ноябре 2012 года пара объявила о расставании из-за напряженных рабочих графиков.

Эрин Хезертон (фото: wikipedia)

В мае 2013 года Ди Каприо начал встречаться с немецкой моделью Тони Гаррн, а впоследствии имел отношения с моделью Келли Рорбах на протяжении всего 2015 года.

Тони Гаррн (фото: wikipedia)

Что касается личной жизни звезды сейчас, то известно, что в 2022 году появились слухи о его романе с моделью Джиджи Хадид. Кроме того, с 2017 по 2022 год актер имел отношения с моделью и актрисой Камилой Мороне.

Камила Мороне (фото: wikipedia)

В 2023 году в прессе заявили, что сейчас селебрити встречается с итальянской моделью Витторией Черетти. В сети даже обсуждали их возможную помолвку, поскольку на пальце девушки заметили кольцо. Впервые пару увидели вместе на Каннском кинофестивале в мае 2023 года, после чего они неоднократно появлялись вместе на публике, в том числе и на семейных мероприятиях, где присутствовала мама Ди Каприо.

Несмотря на серьезность и продолжительность этих отношений, некоторые источники заявляют, что Ди Каприо все еще не рассматривает возможность брака и до сих пор не видит себя в статусе женатого мужчины.

Виттория Черетти (фото: wikipedia)

В ноябре 2024 года Лео отпраздновал свой 50-летний юбилей, и в определенной степени подвел итоги жизни, наполненной профессиональными достижениями и личным ростом.

Несмотря на широкий круг общения и популярность во всем мире, Лео не спешит менять статус холостяка и заводить детей. Его друзья и эксперты предполагают, что склонность актера к более молодым партнершам может быть связана с напряженным образом жизни и нежеланием "осесть".

Однако частая смена партнерш не мешает Ди Каприо полностью отдаваться актерской работе, а также сосредотачивать значительные усилия на экологических проектах.

Леонардо Ди Каприо (фото: facebook.com/LeonardoDiCaprio)

Экологическая деятельность актера

Ди Каприо известен своей активной позицией касательно заботы об окружающей среде. В 1998 году он создал фонд Leonardo DiCaprio Foundation, который занимается глобальными вопросами сохранения природы.

Преданность экологическим инициативам - важная часть его публичного образа, которая лишь дополняет и без того блестящую карьеру. Недаром Лео называют самым известным экоактивистом Голливуда.

Как в сети комментируют личную жизнь Лео

Как уже можно понять, актер часто оказывается в центре внимания из-за своей личной жизни и выходов в свет с новыми партнершами. Кроме того, пользователи активно обсуждают то, что актер выбирает молодых женщин и расстается с ними, как только им исполняется 25 лет.

Пока одни критикуют селебрити за подобное поведение, другие шутят и говорят о том, что у него есть "правило 25 лет".

Леонардо Ди Каприо (фото: facebook.com/LeonardoDiCaprio)

Что говорит сам Ди Каприо

Несмотря на то, что Лео старается держать личную жизнь в строгой тайне, в одном из интервью, когда журналист спросил его об отношениях, он поблагодарил фанатов за их интерес даже после многолетней карьеры.

"Что касается моей личной жизни, то мой ответ довольно прост. Я попал в киноиндустрию в очень молодом возрасте и почувствовал невероятное желание работать здесь. Ирония в том, что я родился и вырос в Голливуде. Люди думают: "О, хорошо, просто добавьте воды", не так ли? Но я много раз пытался стать актером, и мне отказывали", - говорил звезда "Титаника".

"Когда мне было 12 или 13 лет, один из агентов сказал: "Хорошо, мы дадим тебе шанс". С тех пор это ощущается, как выигрыш в лотерею. Полная потеря частной жизни - это один из побочных эффектов популярности", - также заявлял актер.

Леонардо Ди Каприо (фото: facebook.com/LeonardoDiCaprio)

Кроме того, знаменитость объяснял, почему пылкий интерес прессы к личной жизни звезды - не самый худший в жизни сценарий, который может произойти.

"И знаете что? Многим людям приходится иметь дело с гораздо более жестокими вещами, чем то, что их частная жизнь становится общедоступной. Это лишь один из таких побочных эффектов. Мне очень повезло, что я могу сидеть здесь и жаловаться на это. Это лишь одна из вещей, которую стоит принять. И поверьте, вы сможете адаптироваться", - рассказывал покоритель женских сердец.