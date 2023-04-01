Женщина не ела сахар 3 месяца. Теперь посмотрите, что с ней стало

33-летняя модель и блогер решила отказаться от сахара на 3 месяца, чтобы показать трансформацию, которая произошла с ее телом и здоровьем за это время.
Об этом красавица рассказала в своем Instagram.
Зовут девушку Карина Ирби, она родом из США. Девушка исповедует боди-позитивные ценности, учит других любить свое тело и с удовольствием демонстрирует аппетитные прелести в Instagram, где имеет более миллиона фолловеров.
В подростковом возрасте Карина комплексовала из-за чрезмерного (как она думала) веса и мучила себя диетами. Теперь же она смогла принять свои тело, активно занимается спортом и рассказывает поклонникам, как полюбить себя.
При росте 167 см модель весит 70 кг и гордится каждым сантиметром и изгибом тела.
Недавно она рассказала о том, что больше сосредотачивается на своем здоровье - и это заставило ее сбросить несколько килограммов.
Она поделилась фотографиями, чтобы показать, как изменилось ее тело и стало стойнее после новой диеты.
Фото: instagram.com/karinairby
В рамках режима ее правила включали отсутствие рафинированного сахара и сладостей, ежедневный дефицит калорий, 10 тысяч шагов и тренировки два-три раза в неделю.
Что изменилось для Карины после отказа от сахара:
Фото: instagram.com/karinairby
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