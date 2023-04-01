Женщина не ела сахар 3 месяца. Теперь посмотрите, что с ней стало

Что известно о блогере

Зовут девушку Карина Ирби, она родом из США. Девушка исповедует боди-позитивные ценности, учит других любить свое тело и с удовольствием демонстрирует аппетитные прелести в Instagram, где имеет более миллиона фолловеров.

В подростковом возрасте Карина комплексовала из-за чрезмерного (как она думала) веса и мучила себя диетами. Теперь же она смогла принять свои тело, активно занимается спортом и рассказывает поклонникам, как полюбить себя.

При росте 167 см модель весит 70 кг и гордится каждым сантиметром и изгибом тела.

Модель решилась на эксперимент

Недавно она рассказала о том, что больше сосредотачивается на своем здоровье - и это заставило ее сбросить несколько килограммов.

Она поделилась фотографиями, чтобы показать, как изменилось ее тело и стало стойнее после новой диеты.

Фото: instagram.com/karinairby

В рамках режима ее правила включали отсутствие рафинированного сахара и сладостей, ежедневный дефицит калорий, 10 тысяч шагов и тренировки два-три раза в неделю.

Что изменилось для Карины после отказа от сахара:

Она чувствует себя счастливее, увереннее и решительнее, а также имеет более ясный ум.

Состояние кожи не изменилось, однако девушка не страдает вздутием, лучше спит и имеет больше энергии.

Смотрите еще несколько фото боди-позитивной красавицы:

Фото: instagram.com/karinairby