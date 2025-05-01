Женщина похудела на два размера одежды после того, как изменила свой завтрак: вот что она ест

Что ела женщина

34-летняя Джуди Треверс говорит, что все изменилось, когда она переосмыслила свои утренние привычки.

"Я начинала день с огромной миски хлопьев и тоста - быстро и просто, но с большим количеством сахара. Через час мне хотелось печенья, а к середине утра я была раздута", - рассказала она.

Решив изменить свой рацион, Джуди заменила углеводы на яйца, авокадо, йогурт, а иногда и бекон и шпинат.

Потеря веса связана с уровнем сахара в крови. Белок медленно высвобождает сахар из крови, тогда как злаки содержат много сахара, что быстро повышает его уровень, что может привести к увеличению веса в долгосрочной перспективе.

"Честно говоря, я не ожидала, что это так изменит ситуацию. Но я перестала перекусывать, почувствовала себя легче и вес просто начал падать. Я чувствую себя совсем другим человеком", - объяснила женщина.

Теперь женщина покупает одежду, которую раньше никогда бы не решилась надеть.

Когда лишний вес исчез, она также начала активнее двигаться и постепенно добавляла пробежки в свою жизнь. Теперь она бегает трижды в неделю и даже нацелилась на полумарафон.

Джуди Трэверс (фото: Edit Suits)

Что теперь едят дети Джуди

У женщины есть двое детей, шести и четырех лет. Она готовит богатые белком блюда, таким как яйца, фрукты, йогурт или мини-омлеты, вместо сладких хлопьев и варенья на тостах.

"Они более сосредоточены в школе и не капризничают посреди утра. Я горжусь тем, что показываю им лучший путь", - сказала она.

Для тех, кто все еще хочет съесть хлопья утром, попробуйте что-то с меньшим содержанием сахара, например, домашнюю гранолу или мюсли.