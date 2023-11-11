Женщина проснулась с огромной шишкой на пальце и была удивлена, когда услышала свой диагноз (фото)

48-летняя женщина проснулась и увидела, что на ее пальце появилась странная шишка. Она испугалась и не могла понять, почему это произошло. Но еще больше удивил ее диагноз, который ей потом озвучили врачи.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что женщина услышала от врачей и опасны ли такие шишки на пальцах.
При написании материала были использованы следующие источники: Reddit, Newsweek.
Недавно женщина поделилась в сети историей о том, как она заметила на пальце шишку. До этого она чувствовала, что от рисования и письма кожа стала твердеть. Но когда женщина увидела, что на подушечке пальца появился сильный отек, ее это испугало.
Она не знала, что делать. Сначала женщина подождала несколько дней, отек не сходил. И тогда она отправилась к врачу и прошла МРТ.
Шишка на пальце (фото: reddit.com)
Медики удивили женщину. Оказалось, что у нее опухоль, но доброкачественная. Она даже не думала, что такое бывает, ведь такие наросты обычно появляются на органах и других участках тела.
"Поскольку она не болит, не мешает и практически незаметна в повседневной жизни, мне не придется ее удалять. Однако если она начнет болеть (затрагивая нервы в моем пальце), то мне придется ее удалить", - рассказала женщина.
Женщина услышала свой диагноз (фото: freepik.com)
Информацию об опухоли прокомментировал другой эксперт. Он отметил, что обычно такие шишки на пальцах не несут угрозы здоровью, но в любом случае нужно обращаться к врачу.
"Большинство из таких образований мягких тканей на кончике пальца возникает из оболочки сухожилий, гигантоклеточной опухоли. Или это чрезмерное разрастание кровеносных сосудов - гемангиома, или соединительной ткани - фиброма. Они часто безболезненны, но могут доставлять неудобства", - рассказал член Американского общества пластических хирургов и доцент кафедры хирургии в Йельской медицинской школе.
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