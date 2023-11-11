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Женщина проснулась с огромной шишкой на пальце и была удивлена, когда услышала свой диагноз (фото)

Женщина не сразу пошла к врачу (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

48-летняя женщина проснулась и увидела, что на ее пальце появилась странная шишка. Она испугалась и не могла понять, почему это произошло. Но еще больше удивил ее диагноз, который ей потом озвучили врачи.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что женщина услышала от врачей и опасны ли такие шишки на пальцах.

При написании материала были использованы следующие источники: Reddit, Newsweek.

Странная шишка на пальце - с чего все началось

Недавно женщина поделилась в сети историей о том, как она заметила на пальце шишку. До этого она чувствовала, что от рисования и письма кожа стала твердеть. Но когда женщина увидела, что на подушечке пальца появился сильный отек, ее это испугало.

Палец женщины (фото: reddit.com)

Она не знала, что делать. Сначала женщина подождала несколько дней, отек не сходил. И тогда она отправилась к врачу и прошла МРТ.

Шишка на пальце (фото: reddit.com)

Что о наросте на пальце говорят врачи

Медики удивили женщину. Оказалось, что у нее опухоль, но доброкачественная. Она даже не думала, что такое бывает, ведь такие наросты обычно появляются на органах и других участках тела.

"Поскольку она не болит, не мешает и практически незаметна в повседневной жизни, мне не придется ее удалять. Однако если она начнет болеть (затрагивая нервы в моем пальце), то мне придется ее удалить", - рассказала женщина.

Женщина услышала свой диагноз (фото: freepik.com)

Информацию об опухоли прокомментировал другой эксперт. Он отметил, что обычно такие шишки на пальцах не несут угрозы здоровью, но в любом случае нужно обращаться к врачу.

"Большинство из таких образований мягких тканей на кончике пальца возникает из оболочки сухожилий, гигантоклеточной опухоли. Или это чрезмерное разрастание кровеносных сосудов - гемангиома, или соединительной ткани - фиброма. Они часто безболезненны, но могут доставлять неудобства", - рассказал член Американского общества пластических хирургов и доцент кафедры хирургии в Йельской медицинской школе.

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