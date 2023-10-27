Яичный шампунь: действительно ли эффективно это популярное со времен СССР средство от перхоти

Очень часто женщины применяют народные средства по уходу за волосами. К примеру, яичный шампунь, крапива, горчица, перец и другие средства с кухни. Но далеко не всегда это приводит к хорошему результату.

Народные средства от перхоти и их влияние на состояние волос

"На самом деле, если бы народные средства были действенными, то современный мир трихологии не разрабатывал бы инновационные продукты для лечения волос и кожи головы. Благодаря новейшим технологиям мы можем пользоваться безопасными и комфортными средствами для лечения волос и кожи головы, которые отвечают потребностям современного человека: безопасность и эффективность за короткое время", - начала рассказ Юлия.

А также добавила, что мы должны понимать, что один компонент (например, крапива - не может решить проблему) поэтому химики и биологи помогают нам собирать много активов в одном флаконе для получения наилучшего результата.

Работает ли яичный шампунь от перхоти (фото: Freepik)

По словам трихолога, часто состояние кожи - является симптомом внутренних дисбалансов. Когда человек не обращается к специалисту, а начинает лечение народными методами, он рискует потерять время, а так же решить проблему потом, будет гораздо труднее.

Плюс, помните, что обычный человек без трихологического образования не может поставить себе верный диагноз - потому даже народные рецепты могут ухудшить состояние.

Действительно ли яичный шампунь может избавить от перхоти

"Нет. Уже есть доказательные исследования, что перхоть - это не только шелушение кожи, но и подключение бактериальной микрофлоры. Поэтому яичный шампунь 100% не решит проблему", - отметила Седлецка.

Работает ли яичный шампунь от перхоти (фото: Freepik)

Юлия рассказала, что самый главный народный метод от перхоти - это сбалансированное питание, исключение промышленных продуктов из своего рациона. А именно: промышленного сладкого, сладких напитков, фастфуда!

Также поможет введение в рацион зеленых листовых овощей, растительных жиров, получение достаточного количества воды (50 миллилитров на 1 килограмм веса), здоровый сон и нервная система + своевременная гигиена волосистой части кожи головы, а не мытье один раз в неделю.

"В общем трудно сказать, почему люди до сих пор верят в действие народных методов, возможно срабатывает: "как-то само пройдет", или "соседка подсказала". Ко мне очень часто приходят клиенты, которые уже многое попробовали и не нашли ответа на свои проблемы", - подытожила Юлия.