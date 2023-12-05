"Женщина с самым грязным ртом". Джеджула гневно отреагировал на интервью экс-жены

Шоумен и телеведущий Андрей Джеджула резко ответил на недавнее интервью своей экс -жены , блогерши Юлии Леус, назвав ее "женщиной с самыми грязными руками и ртом, которая не может остановиться".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram мужчины.

Реакция Андрея Джеджулы на интервью бывшей

Напомним, в разговоре с журналисткой Алиной Доротюк Леус поделилась подробностями ошеломляющего решения суда относительно опеки над их общей с шоуменом дочерью.

Юлия Леус с дочерью (фото: instagram.com/yla__yla)

По словам Андрея, он не понимает, что именно шокировало его экс-избранницу, ведь они оба имеют одинаковые права на общение и времяпрепровождение с ребенком.

"Какое шокирующее решение от любящего отца, который хочет видеть своего ребенка? Который упорно боролся за возможность видеть своего ребенка, за его конституционные права, за всесторонние права обоих родителей. Что вас может шокировать? Что мы получили 50/50 Все праздники, все время в течение недели, школьные каникулы... Они делятся поровну между родителями", - высказался Джеджула.

Мужчина также упрекнул бывшую за отдых за границей во время войны. В то время как он делает все, чтобы приблизить победу нашей страны.

Юлия Леус с дочерью (фото: instagram.com/yla__yla)

"Юлия Анатольевна во время войны просто отдыхала в Дубай. Или в другом месте, во Франции. Я пашу и день, и ночь в этой стране, которая воюет. Я ни дня об этом не забываю. И делаю все, что от меня зависит. А какие-то люди, которые живут праздной жизнью, они не понимают, что у нас в стране происходит. Для них войны не существует. Есть только возможности, где хорошо отдохнуть", - говорит телеведущий.

Юлия Леус с Андреем Джеджулой (фото: instagram.com/djedjula)

Напоследок он обратился к журналисткам, которые брали у Юлии интервью, порекомендовав им записать разговор с Леус о ее жизни до женитьбы с ним без использования фамилии шоумена.

"Как долго вы будете паразитировать на общественном мнении и составлять его лично. Возможно надо было выслушать обоих?", - обратился Джеджула к Алине Доротюк и Анне Олицкой.

Что не устраивает Юлию Леус

Киевский суд по просьбе телеведущего принял решение, обязывающее его бывшую возлюбленную вернуться домой с дочерью в течение 10 дней.

Теперь ребенок должен видеться с отцом с воскресенья после обеда до обеда среды.

Однако женщина считает, что девочка должна жить в безопасности, а не страдать от постоянных обстрелов.