Экс-жена известного украинского телеведущего ошеломила заявлением о бывшем: "не дает спокойно жить"

Бывшая жена телеведущего Андрея Джеджулы Юлия Леус заявила, что он через суд требует вернуть их дочь в Украину из Польши.

Что известно

Суд в Киеве, учитывая рекомендации службы по делам детей, принял решение, обязывающее бывшую возлюбленную Джеджулы вернуться домой с дочерью в течение 10 дней.

Юлия Леус с дочерью (фото: instagram.com/yla__yla)

Кроме этого, мужчина также обратился в суд с просьбой установить время общения с ребенком, не считая ее занятости.

"Отец моего ребенка даже на расстоянии не дает нам спокойно жить. Уже дошло до той точки, что просто уже невыносимо все это терпеть. Вчера состоялся суд. Он просил суд, чтобы ребенок был с ним с воскресенья с 15:30 до среды 15:30. Чтобы ребенок был с ним через день рождения. Также Новый год, 8 Марта, чтобы в его какие-то поездки [он был с ребенком] по две недели. А у меня, получается, ничего нет. Я только должна с ним эти три дня жить там, где живет он, по его месту жительства. Я не имею права выходить замуж, уехать в другой город или в другую страну. Я не могу поехать в какой-то отпуск, потому что часть недели он должен быть с ребенком. Я на суде много над чем смеялась, потому что это вообще нелепо", - поделилась Юлия.

Юлия Леус с дочерью (фото: instagram.com/yla__yla)

Также она добавила, что телеведущий до трех лет девочки не участвовал в ее воспитании, а также в лечении.

"Я ребенка до трех лет воспитывала сама, он никогда не участвовал в лечении. Сколько у меня ребенок болел сложными болезнями, этот человек даже ни разу не предложил какой-либо помочь", - отметила Леус.

Юлия Леус с Андреем Джеджулой (фото: instagram.com/yla__yla)

По словам Юлии, Джеджула уже даже подал заявление в Министерство юстиции Польши с запросом выполнить решение суда.

"Он просто болеет тем, чтобы делать это назло мне. Он совсем не думает о ребенке. Я просто шокирована этим. Конечно, я буду подавать апелляцию, потому что я не понимаю службу по делам детей, которая в прошлом году назначила график ребенку, который он себе придумал. Я суд попросила дать мне выходной нормальный и ему один выходной, чтобы он был полноценный день с ребенком и я", - добавила экс-супруга звезды.

Напомним, пара прожила вместе более четырех лет, а в феврале 2021 года они стали родителями дочери по имени Аделина.

После разрыва Юлия и Андрей еще год оставались в официальном браке, поскольку закон не разрешал расставаться до достижения ребенком годовалого возраста.

У шоумена также есть сын Даниэль от певицы Санты Димопулос, а у Юлии - взрослая дочь от предыдущих отношений.