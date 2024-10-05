Легенда, живущая вечно. 4 нереализованных проекта и неожиданные факты про Стива Джобса

5 октября 2011 года мир технологий потерял одного из своих самых знаковых визионеров, Стива Джобса, соучредителя Apple Inc., из-за рака поджелудочной железы в возрасте 56 лет. Его смерть ознаменовала конец замечательной эпохи инноваций, но его наследие продолжает формировать технологии и сегодня.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает про несколько проектов, которые Стив Джобс так и не успел завершить, а также про самые интригующие факты из его жизни.

Неосуществленные проекты Стива Джобса

Несмотря на свои невероятные достижения, были проекты, которые Джобс не смог довести до конца. Некоторые из них имели потенциал изменить целые отрасли, как и те, над которыми он работал в прошлом.

Apple Car (Проект Titan)

Один из наиболее широко обсуждаемых проектов был автономный автомобиль Apple, известный как Project Titan. Хотя Джобс непосредственно не участвовал в разработке автомобиля в годы, непосредственно предшествовавшие его смерти, он, как сообщается, проявлял интерес к автомобильной промышленности.

Считается, что Джобс играл с идеей создания революционного автомобиля, стремясь создать бесшовное сочетание технологий и транспорта. После его смерти Apple продолжала изучать этот проект, хотя его статус остается неопределенным по сей день.

Проект Apple Car (фото: Current EV)

Революция Apple TV

Джобс был увлечен изменением того, как мы потребляем телевидение. В своей биографии Уолтера Айзексона приводится цитата Джобса: "Я наконец-то это понял", имея в виду новый интуитивный интерфейс телевидения, который будет интегрирован с интернетом и другими службами Apple.

Хотя Apple TV в конечном итоге была разработана, но ни одно из них не соответствует новаторским изменениям, которые представлял себе Джобс.

Следующая эволюция iPhone и iPad

Хотя Джобс представил первый iPhone и iPad, его видение этих устройств было далеко не полным. Он верил, что оба могут развиваться, чтобы стать еще более интегрированными в повседневную жизнь и культуру.

iPhone 4S, который был выпущен всего за день до его смерти, был солидным улучшением, но у Джобса были дальнейшие идеи о будущем искусственного интеллекта, умных помощников и датчиков, которые сделают эти устройства незаменимыми в новых способах.

Siri, активируемый голосом помощник Apple, был запущен с iPhone 4S, но его развитие и улучшение были медленными, возможно, из-за отсутствия инновационного драйва Джобса.

Технологии здравоохранения

Личная борьба Джобса с болезнью вызвала интерес к технологиям здравоохранения. Хотя Apple не занималась продуктами здравоохранения во время его работы, у Джобса было видение того, как носимые технологии могут повлиять на личное здоровье.

Его идеи заложили основу для того, что позже стало Apple Watch, с его встроенными мониторами сердечного ритма и возможностями отслеживания здоровья. Хотя Джобс не дожил до этого, его влияние видно в стремлении Apple к инновациям в области здравоохранения.

Интересные факты про Стива Джобса

Жизнь Стива Джобса была наполнена парадоксами, творчеством и испытаниями, что сделало его одной из самых притягательных фигур в современной истории.

Приемный сын, выросший в Кремниевой долине

Джобс родился в 1955 году в Сан-Франциско у биологических родителей Джоанны Шибле и Абдулфаттаха Джандали, но был отдан на усыновление. Он воспитывался Полом и Кларой Джобс в Маунтин-Вью, Калифорния, прямо в сердце Кремниевой долины. Этот регион позже стал синонимом технологической революции, которую помог возглавить Джобс.

Стив Джобс в бетстве (фото: Steve Jobs)

Выпускник колледжа

Как и другие известные технологические пионеры, включая Билла Гейтса и Марка Цукерберга, Джобс не закончил колледж. Он бросил Рид-колледж после всего одного семестра, но остался на кампусе, чтобы прослушать курсы, которые его интересовали, такие как каллиграфия, что позже повлияло на типографию и дизайн продуктов Apple.

Соучредитель Pixar

Помимо Apple, другим крупным успехом Джобса было его участие в мире анимации. В 1986 году, после того как его изгнали из Apple, он купил The Graphics Group (позже переименованную в Pixar) у Lucasfilm.

Под его руководством Pixar продолжала выпускать революционные фильмы, такие как "История игрушек" и "В поисках Немо", революционизируя анимацию и в конечном итоге объединяясь с Disney.

Буддист и минималист

Джобс был известен своим минималистским образом жизни и интересом к буддизму, который он изучал во время поездки в Индию в начале двадцатых лет. Эта философия повлияла на его подход к дизайну, отдавая предпочтение простоте и ясности над сложностью. Его культовая черная водолазка, джинсы и кроссовки стали символом его непритязательного стиля.

Лидер-перфекционист

Джобс был известен своим перфекционизмом и требовательным характером. Он часто подталкивал свои команды к пределам, но его неустанное стремление к совершенству привело к созданию некоторых из самых знаковых продуктов когда-либо созданных. Однажды он отложил запуск iPhone на несколько недель, потому что был недоволен внешним видом экранного стекла.

Наследие Стива Джобса

Несмотря на то, что карьера Джобса была прервана, его влияние продолжает ощущаться во всем мире. Его сочетание творчества, целеустремленности и видения будущего заложило основу для инноваций, которые продолжают формировать нашу цифровую жизнь.

Многие из продуктов и идей, которые он представил, такие как iPhone, iTunes Store и MacBook, являются краеугольными камнями современной технологии.