Жила в оккупированном Херсоне. Известная украинская телеведущая рассказала о смерти близкого человека

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По словам Татьяны, в первый день полномасштабной войны они с детьми были в Киеве.

Муж звезды ушел добровольцем и стал оборонять столицу. Впоследствии он вступил в ряды теробороны в Гостомеле, в то время как родители телеведущей и ее возлюбленного оказались в оккупации на Херсонщине.

Татьяна Высоцкая с мужем (фото: instagram.com/t.vysotska)

Уже через некоторое время Высоцкая с детьми выехала в Хмельницкую область.

"Мы с детьми были в Хмельницкой области у родственников. У нас просто квартира не очень удобная, как и дача, расположены. Квартира на выезде с Берестейского проспекта, где как раз ДРГ и гепало, грады, в начале первых этапов. И родственники нас просто заставили ехать в Хмельницкий к другим родственникам", - поделилась телеведущая.

"Я сначала видимо не понимала, я говорю, у меня здесь муж в Гостомеле, я не могу его бросить, я не поеду. И в марте, с детьми мы все-таки выехали. Мне все это тяжело далось, я не смогла быть беженкой", - добавила она.

Через месяц после оккупации родители Татьяны смогли покинуть территорию, что произошло в апреле.

Однако родные ее мужа остались на Херсонщине, пробыв там еще 9 месяцев, пока территорию не освободили.

Когда это все-таки произошло, знаменитость отправилась эвакуировать родителей любимого.

Татьяна Высоцкая (фото: instagram.com/t.vysotska)

Это было необходимо, поскольку ее 80-летняя свекровь получила перелом бедра, что для ее возраста было серьезной травмой.

Телеведущая срочно вывезла их с освобожденных территорий. К сожалению, женщину не удалось спасти, и через две недели после перевозки она умерла в столице.

"Мужу, они маломобильные, он младший сын, а я старшая дочь, поэтому они более пожилые люди. Они были в оккупации. И уже после деоккупации, когда муж был на войне, а свекровь была больна очень, я их вывозила на скорых", - рассказала она.

"Это все было тяжело, без света, с 7 этажа без лифта. И, к сожалению, мы не смогли ее здесь спасти. Через неделю она здесь умерла. Но у нас в подъезде живет мой свекор и старший брат, который за ним ухаживает", - призналась телеведущая.

Для их семьи, говорит Высоцкая, это было очень тяжело.