"Жив сценою": у бою з окупантами загинув заслужений артист України Олександр Шаповал

Танцюрист воював у лавах ЗСУ, куди записався добровольцем на початку повномасштабного вторгнення Росії.

На фронті Олександр був гранатометником. Загинув на Донецькому напрямі біля залізничної станції Майорськ.

Шаповал викладав дуетно-класичний танець у Київському державному професійному хореографічному коледжі.

Про смерть колеги також написала балерина Катерина Кухар в Instagram.

За її словами, Олександр був талановитою людиною та жив сценою.

"Серце відмовляється в це вірити… був видатним артистом, кожна наша партія була наповнена таким життям… тому що він один з небагатьох, хто жив сценою…А тепер його танець став вічним. Боляче, важко…Вічна і світла пам’ять, Саш.Назавжди у серці, пам’яті, душі", - написала Кухар.

На війні загинув Олександр Шаповал (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Загинув Олександр Шаповал (facebook.com/kyiv.state.ballet.college)