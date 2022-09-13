"Жил сценой": в бою с оккупантами погиб заслуженный артист Украины Александр Шаповал

Заслуженный артист Украины, солист балета Национальной оперы Украины имени Т. Г. Шевченко Александр Шаповал погиб на фронте в бою с российскими оккупантами 12 сентября.
Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины
Александр Ткаченко в Telegram.
Танцор воевал в рядах ВСУ, куда записался добровольцем в начале полномасштабного вторжения России.
На фронте Александр был гранатометчиком. Погиб на Донецком направлении возле железнодорожной станции Майорск.
Шаповал преподавал дуэтно-классический танец в Киевском государственном профессиональном хореографическом колледже.
О смерти коллеги также написала балерина Екатерина Кухар в Instagram.
По ее словам, Александр был талантливым человеком и жил сценой.
"Сердце отказывается в это верить... был выдающимся артистом, каждая наша партия была наполнена таким жизнью... потому что он один из немногих, кто жил сценой...А теперь его танец стал вечным. Больно, тяжело ... Вечная и светлая память, Саш. Навсегда в сердце, памяти, душе", - написала Кухар.
Погиб Александр Шаповал (facebook.com/kyiv.state.ballet.college)
Напомним, что на войне погиб активист Роман Ратушный, защищавший Протасов Яр от застройщиков.
Также мы писали, что во время спасения раненых собратьев на фронте погиб парамедик, капеллан и киборг "Архитектор".