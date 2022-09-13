"Жил сценой": в бою с оккупантами погиб заслуженный артист Украины Александр Шаповал

Танцор воевал в рядах ВСУ, куда записался добровольцем в начале полномасштабного вторжения России.

На фронте Александр был гранатометчиком. Погиб на Донецком направлении возле железнодорожной станции Майорск.

Шаповал преподавал дуэтно-классический танец в Киевском государственном профессиональном хореографическом колледже.

О смерти коллеги также написала балерина Екатерина Кухар в Instagram.

По ее словам, Александр был талантливым человеком и жил сценой.

"Сердце отказывается в это верить... был выдающимся артистом, каждая наша партия была наполнена таким жизнью... потому что он один из немногих, кто жил сценой...А теперь его танец стал вечным. Больно, тяжело ... Вечная и светлая память, Саш. Навсегда в сердце, памяти, душе", - написала Кухар.

На войне погиб Александр Шаповал (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Погиб Александр Шаповал (facebook.com/kyiv.state.ballet.college)