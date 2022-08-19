Рятуючи поранених побратимів на фронті загинув парамедик, капелан і кіборг "Архітектор"

Парамедик ЗСУ Олег Марінченко з позивним "Архітектор" загинув на передовій, коли надавав медичну допомогу побратимам. Життя захисника України обірвала російська міна, яка потрапила в бліндаж, де були військові.

Про це 19 серпня передає "Капеланське служіння ВСЦ ЄХБ України" на сторінці в Facebook .

Марінченко також був капеланом, і ветераном АТО на Донбасі, захищав Донецький аеропорт.

Кіборг після початку повномасштабного вторгнення російських окупантів знову вирушив на фронт, де рятував життя бійців.

Олег Марінченко під час вручення нагороди "кіборгам", захисникам ДАПу (фото: facebook.com/apolukhin)

"Загинув від прямого попадання російської міни великого калібру у бліндаж, де саме й перебував і надавав невідкладну допомогу пораненим братам по зброї. Поклав свою душу задля врятування друзів своїх. Загинув Героєм", - розповіли в капеланській організації.

Також у публікації наводиться цитата з Писання:

"Бо коли живемо - для Господа живемо, і коли вмираємо - для Господа вмираємо. І чи живемо, чи вмираємо - ми Господні!" Біблія. Послання до римлян 14:8.

Олег Марінченко "Архітектор", парамедик ЗСУ (фото: facebook.com/olegmarinchenko)

Капелани також закликали українців згадати в молитвах родину Олега Марінченка, відважного захисника, який на передовій як парамедик лікував рани бійців, і як священик надавав духовну підтримку.

Олег Марінченко "Архітектор", парамедик, капелан і ветеран АТО "кіборг" (фото: facebook.com/olegmarinchenko)

Як розповів в мережі Андрій Полухін," Архітектор "загинув під Херсоном від" прильоту " в бліндаж, де надавав медичну допомогу.

"Ця міна зачепила і моє серце... Ми брати 17 років. Олег перший обійняв мене в церкві, коли я туди тільки прийшов. Він був мені наставником під час моїх капеланських поїздок. Він був старшим дияконом моєї рідної церкви. Двічі був в Донецькому аеропорту. Коли я заїхав в новий термінал - він показав мені як і чим надавати медичну допомогу. Це були мої перші курси по тактичній медицині", - пише він у Facebook.

Андрій Полухін і Олег Марінченко в Донецькому аеропорту (фото: facebook.com/apolukhin)

Парамедик і капелан, "кіборг" Олег Марінченко (фото: facebook.com/olegmarinchenko)

Олег Марінченко "Архітектор" під час захисту Донецького аеропорту в 2014 році (фото: facebook.com/olegmarinchenko)

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