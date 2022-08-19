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Рятуючи поранених побратимів на фронті загинув парамедик, капелан і кіборг "Архітектор"

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Херсонська область, П'ятниця 19 серпня 2022 22:38
Рятуючи поранених побратимів на фронті загинув парамедик, капелан і кіборг "Архітектор" Фото: Олег Марінченко з позивним "Архітектор", парамедик ЗСУ, капелан і "кіборг" (скрін з youtube.com)
Автор: Володимир Костирін

Парамедик ЗСУ Олег Марінченко з позивним "Архітектор" загинув на передовій, коли надавав медичну допомогу побратимам. Життя захисника України обірвала російська міна, яка потрапила в бліндаж, де були військові.

Про це 19 серпня передає "Капеланське служіння ВСЦ ЄХБ України" на сторінці в Facebook.

Марінченко також був капеланом, і ветераном АТО на Донбасі, захищав Донецький аеропорт.

Кіборг після початку повномасштабного вторгнення російських окупантів знову вирушив на фронт, де рятував життя бійців.

Рятуючи поранених побратимів на фронті загинув парамедик, капелан і кіборг &quot;Архітектор&quot;

Олег Марінченко під час вручення нагороди "кіборгам", захисникам ДАПу (фото: facebook.com/apolukhin)

"Загинув від прямого попадання російської міни великого калібру у бліндаж, де саме й перебував і надавав невідкладну допомогу пораненим братам по зброї. Поклав свою душу задля врятування друзів своїх. Загинув Героєм", - розповіли в капеланській організації.

Також у публікації наводиться цитата з Писання:

"Бо коли живемо - для Господа живемо, і коли вмираємо - для Господа вмираємо. І чи живемо, чи вмираємо - ми Господні!" Біблія. Послання до римлян 14:8.

Рятуючи поранених побратимів на фронті загинув парамедик, капелан і кіборг &quot;Архітектор&quot;Рятуючи поранених побратимів на фронті загинув парамедик, капелан і кіборг &quot;Архітектор&quot;

Олег Марінченко "Архітектор", парамедик ЗСУ (фото: facebook.com/olegmarinchenko)

Капелани також закликали українців згадати в молитвах родину Олега Марінченка, відважного захисника, який на передовій як парамедик лікував рани бійців, і як священик надавав духовну підтримку.

Рятуючи поранених побратимів на фронті загинув парамедик, капелан і кіборг &quot;Архітектор&quot;Рятуючи поранених побратимів на фронті загинув парамедик, капелан і кіборг &quot;Архітектор&quot;

Олег Марінченко "Архітектор", парамедик, капелан і ветеран АТО "кіборг" (фото: facebook.com/olegmarinchenko)

Як розповів в мережі Андрій Полухін," Архітектор "загинув під Херсоном від" прильоту " в бліндаж, де надавав медичну допомогу.

"Ця міна зачепила і моє серце... Ми брати 17 років. Олег перший обійняв мене в церкві, коли я туди тільки прийшов. Він був мені наставником під час моїх капеланських поїздок. Він був старшим дияконом моєї рідної церкви. Двічі був в Донецькому аеропорту. Коли я заїхав в новий термінал - він показав мені як і чим надавати медичну допомогу. Це були мої перші курси по тактичній медицині", - пише він у Facebook.

Рятуючи поранених побратимів на фронті загинув парамедик, капелан і кіборг &quot;Архітектор&quot;

Андрій Полухін і Олег Марінченко в Донецькому аеропорту (фото: facebook.com/apolukhin)

Рятуючи поранених побратимів на фронті загинув парамедик, капелан і кіборг &quot;Архітектор&quot;

Парамедик і капелан, "кіборг" Олег Марінченко (фото: facebook.com/olegmarinchenko)

Рятуючи поранених побратимів на фронті загинув парамедик, капелан і кіборг &quot;Архітектор&quot;

Олег Марінченко "Архітектор" під час захисту Донецького аеропорту в 2014 році (фото: facebook.com/olegmarinchenko)

Відео: про героя Олега Марінченка зняли фільм

Раніше ми писали, що на фронті загинув воїн ЗСУ, журналіст "Хлопчик", який ціною життя зупинив прорив "вагнерівців".

Нагадаємо також, що в липні на передовій загинув відомий український телеведучий.

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