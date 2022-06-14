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"Був кращим з нас": загинув Роман Ратушний - активіст, який захищав Протасів Яр від забудовників

Новость на русском →
Вівторок 14 червня 2022 13:04
"Був кращим з нас": загинув Роман Ратушний - активіст, який захищав Протасів Яр від забудовників На війни загинув Роман Ратушний (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Під час війни з Росією загинув відомий київський активіст, голова ГО "Захистимо Протасів яр" і розвідник 93 ОМБР "Холодний яр" Роман Ратушний.

Про це повідомили у його організації.

З першого дня повномасштабного російського вторгнення Роман брав участь в боях під Києвом, а потім вже в складі 93 ОМБР "Холодний яр" звільняв Тростянець.

В організації розповіли, що загинув Ратушний 9 червня в бою під Ізюмом.

"Ромчик був кращим з нас, відчайдухом, який завжди був першим в будь-якому бою і ніколи не проявляв страху. Так сталося, що в його останньому бою, він був в розвіддозорі в складі бойової групи і загинув під час виконання бойового завдання", - йдеться у повідомленні.

Основною тезою, яку Роман просив пам’ятати і поширювати є: "Чим більше росіян ми вб’ємо зараз, тим менше росіян доведеться вбивати нашим дітям".

Військовому 5 липня виповнилось би 25 років. Він був націоналістом все життя та був учасником Революції Гідності в 16 років.

"Ми становились, як організація завдяки йому. Попри цю важку втрату ми продовжимо справу Романа, ми продовжимо змінювати й розбудовувати наше суспільство, нашу країну, ми продовжимо боротися за Велику Соборну Україну. Ми обов‘язково розбудуємо парк в Протасовому яру. Парк, де на честь Роми висадимо дуб. Парк, який впевнені, буде мати ім‘я Романа Ратушного", - написали в організації.

В ГО додали, що про дату похоронів повідомлять пізніше.

Карта для допомоги (мами):

  • 5168 7554 4793 7745 - Поваляєва Світлана Вадимівна.

&quot;Був кращим з нас&quot;: загинув Роман Ратушний - активіст, який захищав Протасів Яр від забудовників

Роман Ратушний не дожив місяць до свого 25-річчя (facebook.com/save.protas)

Ким був Роман Ратушний

У 2013 році Роман брав участь у акціях Євромайдану та постраждав від атаки Беркуту в ніч на 30 листопада.

Вже у 2018 він очолив ініціативу "Захистимо Протасів Яр", а в 2019 - однойменну громадську організацію. Ініціатива націлена на збереження зеленої зони у Протасовому Яру в центрі Києва і недопущення забудови.

Конфлікт між місцевими мешканцями та забудовником загострився на початку травня 2019. Згодом Державна архітектурно-будівельна інспекція видала припис, який забороняв забудовникам продовжувати будівництво у зеленій зоні, а 27 червня 2020 Київрада повернула земельній ділянці у Протасовому Яру статус зелених насаджень.

Також у жовтні 2019 Роман Ратушний заявив про погрози йому фізичною розправою і опублікував записи відповідних діалогів із заступником голови Офісу президента Андрієм Смирновим, а згодом також Геннадієм Корбановим.

З цього приводу Ратушний звертався особисто до Зеленського, а також генпрокурора Рябошапки, проте кримінальне провадження не було відкрите.

Раніше ми повідомляли, що окупанти вбили українського журналіста Олексія Чубашева.

Також колишній британський військовий загинув у боях за Сєвєродонецьк.

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