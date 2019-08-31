Жувати жуйку і бігати: Супрун дала важливі поради дітям до 1 вересня

Уляна Супрун , яка подала заяву на звільнення з посади в. о міністра охорони здоров'я, за день до 1 вересня дала школярам, а також їх батькам важливі поради щодо навчального року. Про це експерт написала на своїй Facebook-сторінці.

Дитина має бути зручно одягнена

Навіть якщо шкільна форма є обов'язковою, вона повинна бути зручною. У ній дитина повинна вільно дихати, бігати, падати, і при цьому, не сильно бруднити і м'яти одяг. У дитини повинна бути можливість одягнутися тепліше вранці, і згодом зняти піджак або лонгслів, і залишитися в зручному одязі. Вибирайте одяг для дитини з натуральних тканин, адже у вересні, частіше за все, тепло.

Давайте дитині з собою їжу

Навіть якщо дитину годують у їдальні, у неї все одно повинна бути можливість перекусити, особливо актуально це для учнів молодших класів. Коли дитина голодна - її мозок не може нормально працювати.

На перерві діти повинні їсти не чіпси і шоколадки, і не булочку з їдальні, а повноцінну їжу. Рішенням може бути контейнер з нарізаними яблуками, морквою, горіхами, сиром, фалафелем. Добре мати банани, несолодкий йогурт, сухофрукти, пастилу. Контейнери з їжею готуйте напередодні і зберігайте їх у холодильнику. Якщо дитина приносить "тормозок" додому, запитайте в чому причина.

Не забувайте про воду

Не молоко або сік в їдальні, не солодкі газовані напої, а вода, коли є відчуття спраги. Спека, хвилювання, розмови і уроки фізкультури призводять до посиленої втрати вологи організмом. Зневоднення у дітей проявляється у вигляді дратівливості і незмогою зосередитися. Саме тому варто подбати, щоб у класах була питна вода. Крім того, якщо діти будуть пити солодкі напої, у них псуються зуби.

Жуйку жувати можна

Дослідження показують, що жування жуйки без цукру допомагає зосередитися, і запобігає карієсу, тому підтримує слиновиділення, а отже - мінералізацію зубів, а також перешкоджає утворенню зубного каменю і нейтралізує кислоту.

Ілюстрація до посту (Facebook)

Дозвольте дитині бути активною.

Зазвичай дітям забороняють бігати в коридорах та по школі, забуваючи, що фізична активність дуже важлива. З 5 до 17 років кожен день дитина повинна робити фізичні вправи.

Нехай фізкультура буде улюбленим предметом

Фізкультура повинна підтримувати здоров'я і тренувати, а не викликати ненависть, бажання "відкосити", створювати приводи для буллінга або суперництва. У залі фізкультури повинна бути можливість провітрити і поставити музику.

Школа повинна дозволяти приїжджати в неї на велосипеді або самокаті

Тобто мати паркування для дитячого транспорту, обмеження для паркування авто на тротуарі, брати участь у розробці велоінфраструктури в місті або селі. Брати участь не шляхом збору коштів з батьків, а шляхом громадської активності.

Туалети повинні відповідати санітарним нормам

Для початку в шкільних туалетах повинні бути встановлені кабінки, а не ряд унітазів.Діти повинні відчувати себе в безпеці і мати всі можливості для гігієни. Мити руки з милом слід заохочувати постійно, тому що через руки передаються вірус грипу, аденовірус, вірус гепатиту А, сальмонели.

Вакцинуйте дітей

Це єдиний надійний спосіб захистити їх від небезпечних хвороб і убезпечити інших школярів, які з певних причин не можуть бути вакциновані. А також - це внесок у формування колективного імунітету та захист від епідемій.

Також Супрун дала поради батькам, що стосуються їх самих.

Перевірте, чи немає у вас тривожності або депресії.

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Як ми раніше писали, Уляна Супрун, а також її заступники - Павло Ковтонюк і Олександр Лінчевський написали заяви про звільнення з займаних посад.

До речі, Супрун опублікувала на своїй сторінці фото і селфі, зроблені з колегами і просто українцями, які прийшли на акцію під стіни відомства.