Жорстоке вбивство під Львовом: неадекват понівечив жінку і сховав тіло у лісосмузі

Вбивство жінки під Львовом (фото: колаж РБК-Україна)

Зловмисник намагався втекти до Росії

Під Львовом сталося жорстоке вбивство жінки, яке скоїв 26-річний мешканець Сокальського району. Про страшний інцидент повідомили в прес-службі поліції.

Відмічається, що 13 червня до поліції звернулася мешканка міста Соснівка з заявою про зникнення своєї 51-річної дочки. За словами заявниці, жінка, яка була працівницею одного з підприємств у Червонограді, не повернулася додому після нічної зміни.

Вбивство жінки під Львовом (фото: Нацполиция)

Зниклу оголосили в розшук, а 16 липня її тіло було знайдено в лісосмузі біля села Волсвин. Причетного до вбивства чоловіка затримали при спробі перетину державного кордону України з Росією. Ювелірні вироби, зняті з тіла загиблої жінки, були вилучені.

Зловмисник затриманий, йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство). Вбивці загрожує від семи до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

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