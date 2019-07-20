ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Жорстоке вбивство під Львовом: неадекват понівечив жінку і сховав тіло у лісосмузі

STYLERЖиття    20.07.2019 - 13:24
Жорстоке вбивство під Львовом: неадекват понівечив жінку і сховав тіло у лісосмузі
Вбивство жінки під Львовом (фото: колаж РБК-Україна)

Зловмисник намагався втекти до Росії

Під Львовом сталося жорстоке вбивство жінки, яке скоїв 26-річний мешканець Сокальського району. Про страшний інцидент повідомили в прес-службі поліції.

Відмічається, що 13 червня до поліції звернулася мешканка міста Соснівка з заявою про зникнення своєї 51-річної дочки. За словами заявниці, жінка, яка була працівницею одного з підприємств у Червонограді, не повернулася додому після нічної зміни.

Жорстоке вбивство під Львовом: неадекват понівечив жінку і сховав тіло у лісосмузіВбивство жінки під Львовом (фото: Нацполиция)

Зниклу оголосили в розшук, а 16 липня її тіло було знайдено в лісосмузі біля села Волсвин. Причетного до вбивства чоловіка затримали при спробі перетину державного кордону України з Росією. Ювелірні вироби, зняті з тіла загиблої жінки, були вилучені.

Зловмисник затриманий, йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство). Вбивці загрожує від семи до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Дніпрі батько бив 12-річного сина заради грошей.

Раніше Лобода з саднами і синцями шокувала фанів. Є припущення, що співачку побили.

Українців чекає неприємний сюрприз з субсидіями: кому не пощастить В Україні збільшилася кількість отримувачів субсидій
Новини України субсідії
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся